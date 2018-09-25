الروح القتالية تسود تدريبات شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تتواصل التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي، استعداداً للقاء مستضيفه العين الجمعة المقبلة، في ختام الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، وهو اللقاء الذي يؤكد الجميع، أهمية فوز «فرسان دبي» باللقاء، للبقاء وسط دائرة المنافسة بقوة على الدرع، بعد خسارة الفريق لمباراتيه أمام الجزيرة 4-5، وأمام الشارقة 1-2، وحقق الفريق فوزاً واحداً على عجمان 3-1، ليحتل الفريق المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

تسود الروح القتالية بين لاعبي شباب الأهلي خلال التدريبات، رغبة في أن تكون مواجهة العين المقبلة، البداية الحقيقية للفريق في الموسم الحالي، وحرص عدد من لاعبي الفريق، ومنهم ماجد حسن ويوسف السيد، على إعادة التغريد بتغريدات نشروها عبر حساباتهم الشخصية في تويتر، يؤكدون فيها على ضرورة الوقوف خلف شباب الأهلي.

فيما أكد سالمين خميس مدافع شباب الأهلي، أن الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، وأنه راض بنسبة بسيطة، عن أدائه والأداء الدفاعي للفريق، مشيراً إلى أن هناك فارقا في المستوى بين ما قدمه شباب الأهلي أمام الجزيرة، ومع قدمه أمام الشارقة في الجانب الدفاعي، إذ استطاع الفريق الحد كثيراً من خطورة الشارقة الهجومية.

كما أكد محمد أحمد «حمدون الصغير» مدير فريق شباب الأهلي، بأنها مواجهة لا بديل فيها عن الفوز لشباب الأهلي، للبقاء في دائرة المنافسة، وعدم الابتعاد مبكراً عن دائرة المنافسة، وإلى الشعور بالرضا تجاه عمل الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، وإلى أن شباب الأهلي ينقصه فقط، التوفيق لتحقيق الانتصارات.