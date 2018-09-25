ملاعب كأس «آسيا 2019» جاهزة بنسبة 90 %

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

تواصل اللجنة المحلية المنظمة لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، متابعاتها لكل مراحل التحضير وجاهزية الملاعب الثمانية المستضيفة للبطولة، من أجل الانتهاء من أعمال التطوير، وفق البرنامج الزمني المعتمد، إذ بلغت نسبة جاهزية الملاعب التي تحتضن مباريات العرس القاري نحو 90% بعدما شارفت أعمال التحديث والتوسعة على الانتهاء، حيث من المتوقع أن يتم تسليم الملاعب الثمانية نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وتستضيف الإمارات نهائيات الأمم الآسيوية في الفترة من 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخباً في تاريخ البطولة، وتقام مباريات البطولة الـ 51 في 8 ملاعب هي مدينة زايد الرياضية، استاد محمد بن زايد، استاد آل نهيان، في أبوظبي، وفي مدينة العين استاد خليفة بن زايد، استاد هزاع بن زايد، وفي دبي، استاد راشد بنادي شباب الأهلي، استاد آل مكتوم بنادي النصر، واستاد نادي الشارقة بالإمارة الباسمة، إذ يبدأ العد التنازلي للبطولة وتبقي 100 يوم على الانطلاقة اعتباراً من بعد غد.

وأكد عارف العواني مدير المكتب التنفيذي لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، مدير البطولة، إنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من كل الأعمال الجارية في الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة وتسليمها إلى اللجنة العليا المنظمة، نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث وصلت نسبة الإنجاز في ما يتعلق بأعمال التطوير والتحديث التي أجريت على الملاعب الثمانية إلى 90% ولم يتبق سوى تفاصيل صغيرة في أغلب الملاعب، وذلك استعداداً لزيارة الوفد الرسمي للاتحاد الآسيوي التفقدية لملاعب ومنشآت البطولة نهاية سبتمبر الجاري.

اجتماعات

وأضاف: الاجتماعات التنسيقية متواصلة من كل المجموعات انطلاقاً من حرص اللجنة المحلية المنظمة على متابعة كل مراحل التحضير، موضحاً أن الموعد النهائي لتسليم الملاعب الثمانية، نهاية أكتوبر المقبل، على أن يتم اختبار الملاعب من خلال استضافتها لمباريات دوري الخليج العربي في الفترة المقبلة.

أعمال تطوير

وتابع: أعمال التطوير في مراحلها الأخيرة، إذ تم الانتهاء من أعمال التطوير البسيطة في استادي محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وهزاع بن زايد بنادي العين، وتحديث لبعض مدرجات استاد محمد بن زايد وبما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وتغيير الإضاءة بالكامل في الملاعب التي لم تشهد توسعة على نطاق كبير، وتم الانتهاء من تطوير استاد خليفة بن زايد بالعين، ودخلت أعمال تطوير استاد راشد بنادي شباب الأهلي مراحلها الأخيرة مع تبقي التشطيبات النهائية، بينما سيتم الانتهاء بالكامل مع أعمال التطوير في استاد آل نهيان بنادي الوحدة منتصف أكتوبر، فيما سيتم تسليم آخر ملعبين وهما استاد آل مكتوم بنادي النصر واستاد نادي الشارقة آخر أكتوبر المقبل.

ورشة

أشار العواني إلى أن اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة ستعقد ورشة عمل للمنتخبات الـ 24 المشاركة يومي 27 و28 الجاري للتعريف بالمرافق المستضيفة للبطولة، بينما ستبدأ زيارة وفد الاتحاد الآسيوي للملاعب والفنادق وكل المرافق اعتباراً من 29 الجاري.

لجنة

وأوضح العواني أن اللجنة المحلية المنظمة خصصت 25 ملعباً لتدريبات المنتخبات المشاركة، منها 9 ملاعب للتدريب في أبوظبي وهي ملعبان في مدينة زايد الرياضية، ملعبان في استاد الكريكيت، ملعب سلطان بن زايد (المؤسسات)، ملعب جامعة نيويورك، أكاديمية نادي الوحدة بالشهامة، أكاديمية نادي الجزيرة، ملعب نادي ضباط القوات المسلحة وسيتم تخصيصه لتدريبات حكام البطولة، إضافة إلى ملعب شعبة الرياضة العسكرية، كما تم تخصيص 6 ملاعب تدريبية في دبي، وهي ملعب حميد الطاير، ملعبي تدريب بنادي شباب الأهلي في النهدة والممزر، ملعب نادي شرطة دبي، ملعب تدريب بنادي الوصل، ملعب ند الشبا.

وأضاف: خصصت اللجنة المنظمة 6 ملاعب للتدريب في مدينة العين، وهي 4 ملاعب في نادي العين، ملعب نادي أصحاب الهمم، ملعب طحنون بن محمد بالقطارة، وتم تخصيص 3 ملاعب للتدريب في الشارقة هي جامعة الشارقة، الحزانة، وملعب الشارقة.

مقرات

وعن مقرات إقامة البعثات والوفود الرسمية للمنتخبات المشاركة أوضح أن اللجنة استقرت على إقامة الوفود في 20 فندقاً، منها 7 فنادق في أبوظبي، و5 في العين، و5 في دبي، و3 في الشارقة.

وأشار العواني إلى أن المكتب التنفيذي يستهدف ما يقارب من 10 آلاف متطوع في كل المدن المستضيفة للبطولة، وذلك مع بدء الحملة التطوعية التي انطلقت قبل وقت قريب، إضافة إلى البدء في بيع تذاكر البطولة على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مبيناً أن الحملة الإعلانية داخل الدولة وخارجها ستبدأ قريباً مع بدء العد التنازلي للبطولة واعتباراً من يوم الخميس يتبقى 100 يوم على انطلاقة المنافسات «أي أن المتبقي على الحدث 102 يوم».

واختتم العواني مؤكداً أن العمل يسير بشكل جيد في المجموعات كافة سواء أبوظبي أو العين أو دبي أو الشارقة من أجل تقديم بطولة استثنائية تكون الأروع في تاريخ القارة باعتبارها الأكبر.