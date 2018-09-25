الوصل والإمارات..تصحيح مسار

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله - رأس الخيمة - البيان الرياضي

يحل فريق الإمارات ضيفاً على منافسه الوصل، في تمام الثامنة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، بعد قرار لجنة دوري المحترفين، تقديم لقاءي الوصل والإمارات، وعجمان والجزيرة، لارتباط «الإمبراطور» و«فخر أبوظبي» بخوض لقاءات البطولة العربية للأندية، التي تستأنف منافساتها نهاية سبتمبر الجاري.

ويتطلع «الإمبراطور»، صاحب الأرض، إلى تحقيق الفوز وتصحيح المسار على حساب فريق الإمارات الطامح هو الأخر في مواصلة المضي في طريق الفوز الذي عرفه للمرة الأولى هذا الموسم خلال الجولة الماضية من الدوري ، ليستغل آثار الهزيمة الثقيلة التي مني بها «الإمبراطور» من مضيفه الوحدة بنتيجة 1-4 في لقاء الفريقين في الجولة الماضية بالدوري، والتي ما زالت تلقي بظلالها على الفريق، ويكمن الحل في الخروج من دائرة النتائج السلبية، بتحقيق انتصار على الصقور، مستغلاً في ذلك «الإمبراطور»، عاملي الأرض والجمهور.

غيابات مؤثرة

ويدخل الوصل المواجهة وسط ظروف صعبة وغيابات مؤثرة في صفوفه، أبرزها غياب المحترف البرازيلي فابيو دي ليما، الذي نال البطاقة الحمراء في لقاء العنابي في الجولة الماضية، وكذلك استمرار غياب المدافع عبد الله صالح، وغموض الحالة البدنية بالنسبة للمدافعين وحيد إسماعيل وهزاع سالم، بعد أن طلبا التغيير لشعورهما بالإرهاق في لقاء الوصل بالوحدة في الجولة السابقة، ويعول المدير الفني للإمبراطور، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، على خدمات الوافد الجديد، المدافع الدولي الكوري الجنوبي أوه بان سوك، في تقوية خط الدفاع، وغلق الثغرات أمام مهاجمي الصقور، كذلك من المتوقع أن يدفع بخليل خميس في المقدمة، حيث قدّم خليل مردوداً طيباً في لقاء العنابي، وفي هذا المركز تحديداً، إلى جوار الدولي خميس إسماعيل.

هدف

يتطلع فريق الإمارات الأول لكرة القدم، إلى مواصلة مشوار صحوته في مباراته الهامة مساء اليوم، أمام مضيفه الوصل، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، بالسعي الجاد إلى حصد النقاط الثلاث، ورفع غلته إلى 6 نقاط، بعد فوزه الثمين على ضيفه دبا الفجيرة في الجولة الماضية.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الصقور المركز العاشر في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 3 نقاط فقط، من فوز أول له في الموسم الجاري على نظيره دبا الفجيرة في الجولة الثالثة من الدوري بثلاثة أهداف لهدفين.

غيابات الصقور

وفي مباراة اليوم، يعاني فريق الإمارات من سلسلة غيابات مؤثرة، بافتقاده إلى خدمات 6 لاعبين، يمثلون أعمدة تشكيلته الأساسية، نتيجة الإصابات التي لحقت بهم مؤخراً، وهم الإيفواري بكاري كونيه، والأسترالي بيرني، والفرنسي دياباتي، وعبد الله موسى وخالد خميس وسلطان حسين، مع شكوك تحوم حول إمكانية مشاركة فهد خلفان.

جهد مضاعف

ويدرك الصقور وكل القائمين عليه، أن اقتناص النقاط الثلاث، يتطلب جهداً مضاعفاً، وبغض النظر عن الوضع الحالي لمنافسه الوصل، الذي تعرّض لهزيمة ثقيلة في الجولة الماضية أمام مضيفه الوحدة برباعية، وهذه الحقيقة تبدو ماثلة أمام فريق الإمارات، الذي ينظر إلى الوصل على أنه أحد الفرق الكبيرة في عالم كرة القدم الإماراتية، وفي بطولة الدوري بالتحديد، وبعيداً عن وضعه الحالي في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

طموح

العزيزي: «الإمبراطور» بمن حضر

أكد سالم العزيزي لاعب خط الوسط بنادي الوصل أن هزيمة فريقه من العنابي قاسية لكن عليه أن يعود أكثر قوة وأن يحقق الانتصار على الصقور، مشيراً إلى أن الجميع تجاوز الهزيمة ويتطلع إلى نقاط لقاء اليوم.

وقال «: لدينا مباراة مهمة أمام فريق الإمارات الذي يقدم مستوى جيداً في الفترة الأخيرة، لكننا نعمل في التدريبات على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني للفريق لمعالجة الأخطاء التي واجهتنا في الفترة الماضية، وذلك حتى يتسنى لنا خوض المباراة الجيدة بصورة أفضل لتحقيق المكسب وحصاد الثلاث نقاط.

وختم العزيزي حديثه قائلاً: فابيو دي ليما من العناصر البارزة في الفريق، لكن الإمبراطور بمن حضر دائماً، ونحن كلاعبين سنبذل قصارى جهدنا لتقديم أداء جيد يساعدنا على تحقيق الفوز وإرضاء الجماهير الوصلاوية.

ثقة

عامر: ذاهبون إلى قلعة الوصل لتحقيق نتيجة إيجابية

أبدى عامر عمر لاعب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، ثقة عالية بفريقه في مباراته اليوم أمام مضيفه الوصل، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، مشدداً على أن الصقور ذاهبون إلى زعبيل معقل الإمبراطور لتحقيق نتيجة إيجابية تكون حلقة ناجحة في مشوار الصقور بعد فوزه الثمين على دبا الفجيرة في الجولة الثالثة، منوهاً بأن الفوز الأخير أعطى دافعاً قوياً للصقور لبلوغ الغاية المنشودة أمام الوصل، مشيراً إلى أن المنافس يعد من الفرق الكبيرة في الدولة وبغض النظر عن وضعه الحالي الناتج عن خساراته الثقيلة أمام الوحدة في الجولة الثالثة، لافتاً إلى أن روح فريقه عالية، وإصراره كبير في مباراة اليوم، مشيراً إلى أنه وجد وضعاً إيجابياً مع فريق الإمارات بفضل الحالة الأسرية، التي تسود أجواء الصقور.

40

من المتوقع أن يتم الدفع بالمدافع الكوري الجنوبي الجديد في صفوف الوصل أون بان سوك في التشكيلة الأساسية، حيث شارك للمرة الأولى وبعد قدومه إلى دبي بيوم واحد أمام الوحدة في الجولة الماضية لمدة 40 دقيقة، ويبلغ سوك «30 عاماً» وطوله «189» سنتيمتراً، وهو مدافع فريق جيجو يونايتد الكوري الجنوبي، وأحد العناصر المهمة في صفوف منتخب الشمشمون الكوري الجنوبي، حيث يعد إضافة قوية لخط دفاع الإمبراطور.

130

شارك المحترف البرازيلي في صفوف الوصل فابيو دي ليما في 130 مباراة مع «الإمبراطور» حتى الآن بواقع 11367 دقيقة، نال فيها 14 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين طوال مشواره الكروي لخمسة مواسم مع «الإمبراطور»، حيث عرف عن ليما الهدوء ودماثة الخلق، إلا أنه يغيب عن التشكيلة بعد طرده في لقاء الوحدة بعد تداخل عنيف مع لاعب العنابي ليوناردو.

7

استقبلت شباك فريق الإمارات الأول لكرة القدم، 7 أهداف قبل مباراته المهمة مساء اليوم أمام مضيفه الوصل، ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، وذلك في مبارياته في الجولات الأولى والثانية والثالثة للبطولة بخسارته 1 - 3 أمام العين، و0 - 2 أمام اتحاد كلباء، وفوزه 3/2 على دبا الفجيرة في مقابل تسجيل الصقور 4 أهداف في شباك الزعيم والنواخذة.

4

اكتمل عقد المحترفين الأجانب الـ 4 في فريق الإمارات الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي شيخ تيدياني دياباتي «30 عاماً، 88 كغم وزناً، 198 سم طولاً»، لينضم إلى زملائه محترفي الصقور الأجانب، الإيفواري بكاري كونيه، والغيني أبو بكر سيلا، والأسترالي بيرني. ولن يكون بمقدور دياباتي المشاركة في مباراة الصقور اليوم أمام مضيفه الوصل ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، لعدم اكتمال جاهزيته بصورة تامة.