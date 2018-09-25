دوري الصالات 17 أكتوبر ومجموعتان في كأس الشباب

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، انطلاق دوري الرجال 17 أكتوبر، حيث أسفرت القرعة التي جرت، أول من أمس، خلال المؤتمر الصحافي للجنة التنفيذية في نادي الشارقة للشطرنج عن لقاء شباب الأهلي ودبا الحصن، ومليحة مع الظفرة في اليوم الأول للجولة الأولى.

ويلتقي في اليوم التالي خورفكان مع كلباء والبطائح مع الحمرية، وأسفرت قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات لفئة الشباب عن توزيع الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى الظفرة والذيد ومليحة واتحاد كلباء، والثانية فرق المدام وخورفكان ودبا الحصن والبطائح، وتنطلق المنافسات 5 أكتوبر المقبل في صالة مركز شباب واسط، وستكون ضربة البداية بمواجهة الظفرة مع الذيد ومليحة مع كلباء والمدام مع خورفكان ودبا الحصن مع البطائح.

حضر القرعة خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة ومسؤول التطوير والعلاقات الخارجية، وعمران عبدالله أمين السر العام ومشرف المسابقات، وشهاب العوضي مسؤول نشاط الناشئين والشباب.

وأكد خميس الشامسي، أن اللجنة التنفيذية ستنظم عدد من الدورات من بينها دورة صقل للمدربين، وتشارك فيها للمرة الأولى مدربتان من الدولة للتأسيس لكرة الصالات النسائية، وأشار إلى أن منتخب الشباب سيشارك في البطولة العربية للجامعات في أبوظبي في أكتوبر،وتقام بمناسبة «مئوية زايد». وأكد عمران عبدالله، أن اللجنة لن تدخر جهداً في سبيل الارتقاء باللعبة ، وأشاد بتعاون الأندية، وناشدها دعم مشروع مسابقات الشباب، الذي يصب في مصلحة المنتخبات.

من ناحية أخرى، يلتقي اليوم بالدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد لكرة الصالات، دبا الحصن مع النصر على صدارة المجموعة الثانية ،وخورفكان مع مليحة.