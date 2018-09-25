عجمان والجزيرة..المفاجآت واردة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - أبوظبي - محمد محسن

يلتقي فريقا عجمان والجزيرة في الخامسة و25 دقيقة من مساء اليوم باستاد راشد بن سعيد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ويعلم الفريقان أن المفاجآت واردة، ويتطلع عجمان إلى حصد أولى نقاطه على ملعبه في الدوري ويدخل المباراة وفي رصيده 3 نقاط حققها خارج ملعبه في أول جولة بالفوز على النصر، ولكنه تعثر مرتين على التوالي أمام ضيفه شباب الأهلي ثم خارج ملعبه أمام الفجيرة، واكتفى «البرتقالي» بخوض تدريبين فقط للمباراة يومي الأحد والاثنين بسبب ضيق الوقت بعد مباراة الفجيرة، وحرص الجهاز الفني على إخضاع اللاعبين لتمارين خفيفة خوفاً من الحمل التدريبي الزائد.

تعويض

وفي المقابل يسعى «فخر أبوظبي» إلى تعويض خسارته نقطتين بالتعادل على ملعبه أمام بني ياس، وحرص الجهاز الفني للجزيرة بقيادة الهولندي كايزر على تصحيح أهم الأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام بني ياس.

وتستمر مشكلة الجزيرة في استقبال الأهداف في مقابل غزارة تهديفية للخط الأمامي، والظاهرة اللافتة خلال الجولتين الماضيتين أمام الفجيرة وبني ياس في الدوري، والتي انتهت بفوز الجزيرة 3/ 2 على الذئاب والتعادل 2/2 أمام بني ياس، أن الفريق يبادر بالتقدم والتسجيل في شباك الخصم، وتمر دقائق قليلة ويدرك الخصم التعادل أو يسبب المتاعب للخط الخلفي للجزيرة، وقد قال كايزر في تصريح سابق أنه دائماً يفضل الأسلوب الهجومي، واستقبال الأهداف يحتاج إلى وقت من أجل خلق التوازن المطلوب بين الدفاع والهجوم، وما يسببه الاندفاع الهجومي من مساحات في الخط الخلفي يستغلها الخصوم.

بطاقة حمراء

ويخوض الجزيرة مباراته الثانية على التوالي من دون الحارس الدولي علي خصيف وذلك بداعي تعرضه للبطاقة الحمراء أمام الفجيرة، عدا ذلك فإن الفريق مكتمل العدد وفي كامل جاهزيته.

ويحتاج الجزيرة إلى التوازن بين الشقين الهجومي والدفاعي، والتقليل من الأخطاء الفردية والتركيز خلال الدقائق الأخيرة للمباراة، في المقابل لم يظهر الجناحان الغاني أسانتي، والبرازيلي ليوناردو بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى صانع اللعب خلفان مبارك، على غرار تألقهم خلال جولتين من الدوري أمام شباب الأهلي والفجيرة، ما يفرض على الجهاز الفني المزيد من المسؤولية في وضع الفريق على الطريق الصحيح.

تعويض

خليفة الحمادي: هدفنا النقاط الثلاث

أكد خليفة الحمادي مدافع الجزيرة الشاب، أن هدف الفريق العودة بالنقاط الثلاث من ملعب عجمان، وتعويض التعادل غير المتوقع أمام بني ياس في الجولة الماضية، لافتاً إلى أن تحضيرات الفريق سارت بشكل جيد، والجميع لديه الطموح لتقديم مباراة قوية، وقال: ما زال الأداء متأثراً بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ونحاول بذل أقصى ما لدينا، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، بعيداً عن مقاييس المنافسة على اللقب.

وعن فرصته التي منحها له الهولندي كايزر المدير الفني، بمشاركته أساسياً، قال: أسعى دائماً إلى تطوير مستواي، وأن أكون محل ثقة ، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالاجتهاد في التدريبات، لأن حجز مركز في التشكيلة الأساسية، أمر صعب.

اعتراف

محمد سبيل: تصحيح الأخطاء

أكد محمد سبيل مدافع عجمان، أن الفريق لا ينظر لخسارته السابقة من الفجيرة، وينصب تركيزه على مواجهة اليوم، وقال: نحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية للجزيرة، ونعترف بحدوث أخطاء دفاعية بسيطة في مباراتي شباب الأهلي والفجيرة السابقتين ويتحمّلها اللاعبون ونسعى لتفاديها اليوم.

وأضاف: المدير الفني أيمن الرمادي حريص على تصحيح أي أخطاء وشرح الملاحظات المطلوبة بعد كل مباراة وجميع اللاعبين يقدرون المجهود الذي يبذله مع الفريق، ولا يرضون بالنتائج السلبية، خاصة أن الفريق ظل يقدم مستويات جيدة في جميع المباريات.

وأكد سبيل، أنهم يتعاملون بكل احترام مع الجزيرة المنافس دائماً على الألقاب، ولكن لعجمان طموحاته المشروعة ليكون نداً قوياً.

118

حافظ الدولي علي مبخوت على معدله التهديفي خلال الجولات الثلاث الماضية، مسجلاً 5 أهداف خلال 3 مباريات، ومنها 3 أهداف في شباك الأهلي دبي، وهدف في مرمى كل من الفجيرة وبني ياس، ورفع رصيده إلى 118 نقطة، وقفز في المركز الخامس للهدافين التاريخيين لدورينا، في القائمة التي يتصدرها فهد خميس 165 هدفاً، ويليه محمد عمر 132 هدفاً، عدنان الطلياني 129 هدفاً، عبدالعزيز محمد 127 هدفاً.

05

اهتز مرمى عجمان 5 مرات في 3 مباريات، وشهدت الجولة الثانية العدد الأكبر من الأهداف والتي سجلها فريق شباب الأهلي «3 أهداف» فيما اهتز مرمى الفريق مرتين في الجولة الثالثة أمام الفجيرة وحافظ الفريق على شباكه نظيفة في انطلاقة الدوري أمام النصر، حيث فاز عجمان بهدف.

ويعوّل الجهاز الفني للفريق على استرداد خط الدفاع قوته في مواجهة الجزيرة وتصحيح الأخطاء، التي حدثت في مباراتي شباب الأهلي والفجيرة، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، والوصول إلى النقطة السادسة.

10

حافظ الجزيرة على معدله التهديفي بـ 10 أهداف خلال 3 مباريات، في الوقت الذي استقبل فيه الخط الخلفي 8 أهداف، كما لم يشهد الفريق قفزة في جدول الترتيب وظل في المركز الرابع خلال الجولتين الماضيتين ورصيده الحالي 7 نقاط، بعدما فقد نقطتين ثمينتين على ملعبه أمام بني ياس بالتعادل 2 - 2.

03

سيطر المحترفون الأجانب على تسجيل جميع أهداف فريق عجمان خلال الجولات الثلاث الماضية والتي أحرز فيها الفريق 3 أهداف بمعدل هدف وحيد في كل مباراة، وبدأ التسجيل المهاجم السنغالي مامي تيام في مرمى النصر وهو أغلى أهداف الفريق، حيث كفل له الفوز بالنقاط الثلاث، ثم جاء الهدف الثاني من المغربي لاعب الوسط عادل هرماش في مرمى شباب الأهلي وخسر عجمان النتيجة 1-3 فيما سجل النيجيري ستانلي أول أهدافه مع الفريق في مرمى الفجيرة، وانتهت المباراة بخسارة عجمان 1-2.

28

يظهر الرقم 28 مع فريق عجمان في الدوري للمرة الأولى اليوم بمشاركة سعيد سعود صاحب هذا الرقم، وهو البديل الذي أعده المدرب أيمن الرمادي، بعد طرد وليد اليماحي في المباراة السابقة، ويعتبر سعيد من اللاعبين المواظبين على التدريبات بشكل وجد الإشادة من الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، ولا يتأثر بوجوده كونه لاعباً بديلاً معظم المباريات، ويضع الجهاز الفني آمالاً عريضة على سعيد سعود في مباراة اليوم ليؤكد جدارته بالتواجد في التشكيلة الأساسية، باعتبارها فرصة ذهبية للاعب.