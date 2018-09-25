كونتيروس: الظروف أجبرتنا على التخلــي عن مينديز

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد الأرجنتيني غوستافو كونتيروس المدير الفني لفريق الوصل أن الظروف أجبرت «الإمبراطور» على التخلي عن خدمات المحترف البرازيلي رونالدو مينديز الذي من المقرر أن تتم إعارته إلى نادي الفجيرة، مشيراً إلى أن مينديز لاعب مهم جداً ويمتلك مهارات خاصة ونتمنى له التوفيق في مشواره الكروي. وعن تأثير غياب ليما في لقاء العنابي، قال:«بدأنا أولى المباريات في الدوري وأمام الاتحاد السعودي في البطولة العربية للأندية بدون ليما في الحصة الأولى لعدم جاهزيته في ذلك الوقت، وهذا لا ينفي أنه أحد العناصر المهمة، لكن في المقابل لدينا عناصر مميزة وقادرة على تحمل المسؤولية، وتعويض غياب ليما.

تركيز

وأضاف: تركيزي الحالي كله ينصب على علاج الأخطاء في خط الدفاع الذي سيتحسن كثيراً مع وجود اللاعب الكوري الجديد للوصول إلى الصلابة الدفاعية التي نحتاجها، وأن لا نقع في نفس الأخطاء السابقة.

وعن لقاء الإمارات، قال: المباراة على ملعبنا ولا بد من تحقيق الفوز ، مشيراً إلى أن «الصقور» يقدم مردوداً طيباً في الدوري . وعن طرد ليما ودور الجهاز الفني في ضبط انفعال اللاعبين، قال: لقد حاولت أن أفصل بين اللاعبين ودخلت أرضية الملعب لكي نتحاشى هذا الموقف الذي لا نحبه، وللأسف فإن لاعب الوحدة استفزهم بطريقة لعبه، وهذا تصرف غير رياضي، لكن هذا لا يبرر ردة فعل ليما فهي ليست في محلها.