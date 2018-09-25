كايزر:المباريات المتتالية أفضل من التدريبات الطويلة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أنه يفضل خوض فريقه مباريات متتالية، ولا يكترث كثيراً بضغط المباريات المتلاحقة، مشيراً إلى أنه يفضل خوض المباريات حتى ولو كانت المسافة الزمنية قصيرة بدلاً من الحصص التدريبية الطويلة، وقال: فريقنا سيواجه ضغوطاً في الفترة المقبلة، وما يسعدني توافر البدائل من اللاعبين بداية من مباراة عجمان، وأفكر في كل مباراة على حدة ولدي ثقة في اللاعبين وتحقيق الفوز.

ويلعب «فخر أبوظبي» مع النصر السعودي 29 الجاري، في كأس العرب للأندية الأبطال، ثم يستأنف مبارياته في الدوري. وأشار المدرب إلى سفر الفريق لمواجهة النصر السعودي قبل يومين من المباراة، والعودة مباشرة بعدها، تحضيراً لمواجهة الشارقة في الدوري 10 أكتوبر.

تحضيرات

وأكد الهولندي كايزر، أن التحضيرات لمباراة عجمان بدأت بعد مواجهة بني ياس مباشرة، وحرص الجهاز الفني على تصحيح نقاط الضعف في الفريق، والاستفادة من دروس مباراة بني ياس التي فقد فيها الفريق نقطتين، وأشار إلى أن عجمان فريق قوي ولديه لاعبون جيدون.

وأوضح كايزر، أن المباراة قوية بصرف النظر عن غياب وليد اليماحي لاعب عجمان، وقال: تعرض الجزيرة لحالة مماثلة بحصول الحارس الدولي علي خصيف على البطاقة الحمراء وغيابه مباراتين، وعموما نملك بدائل وحلولاً متعددة.