محمود خميس: أعتذر إلى إدارة النصر ويوفانوفيتش

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تقدّم محمود خميس لاعب فريق الكرة بنادي النصر باعتذار إلى إدارة النادي والصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب الفريق، عما بدر منه من تصريحات عقب الخسارة القاسية على يد العين بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي.

ونوه محمود خميس إلى أنه لم يقصد الإساءة لأي شخص أو البحث عن الإثارة من خلال تلك التصريحات التي وصفها بردة الفعل غير المقصودة، بسبب شعوره بالقهر من نتيجة المباراة، قائلا: أعتذر إلى الإدارة والمدرب والجمهور، لقد كنت منفعلا جدا، ولم أقصد الإثارة أو تحميل أي شخص النتائج السلبيـة، لم أتمالك نفسي من شدة القهر الذي كنت أشعر به بسبب تلقي الفريق للخسارة الثالثة على التوالي، وصدرت مني ردة فعل غير مقصودة، نحن عائلة واحدة في النصر يسودها الحب والاحترام المتبادل بين الجميع، والعتب لن يأتي إلا من شخص يحبك.

غيرة

وأضاف: غيرتي على الشعار الذي نرتديه وخيبة أملي من نتيجة المباراة جعلتاني أفقد السيطرة عن نفسي، وأجدد اعتذاري للجميـع.

وأكد محمود خميس حاجة النصر إلى تكاتف الجميع من إدارة وجهاز فني وجماهير بهدف تحسين وضعية الفريق وتغير الصورة السلبية التي خرج بها من الجولات الثلاث، مشيرا إلى أن العميد يستحق مكانة أفضل في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة لتجهيز فريق منافس على كل الألقاب، وأضاف قائلا: للأسف خذلنا الإدارة وجمهورنا ولم نكن في مستوى التطلعات، ولكن نعدهم بأن القادم أفضل إن شاء الله، وسنبذل قصارى جهدنا حتى يستعيد النصر المكانة التي يستحقّها.

ظروف

وأوضح محمود خميس أن الإدارة لم تقصّر في حقّه ولا في حق أي لاعب، وحاولت توفير كل الظروف الملائمة للعمل والاجتهاد، وأنه لا يوجد أي عذر للنتائج السلبية، مؤكداً أن المباراة المقبلة ستكون صفحة جديدة ومحطة فاصلة لإعادة الفريق للمسار الصحيح، مشيراً إلى أن اللاعبين مستاؤون كثيرا من الهزائم الثلاث، وأن هذا الشعور سيجعلهم يقدمون كل ما عندهم من طاقة في كل المباريات المقبلة.

وصرح محمود خميس أن عثرة البداية أفضل من السقوط في النهاية وأن هناك العديد من الدروس المستفادة من الجولات الماضية بغض النظر عن موقع الفريق في جدول الترتيب، معربا عن تفاؤله بعودة النصر إلى المنافسة، وأن تكون له بصمة في كل البطولات التي سيراهن عليها، وقال: الوقت مازال مبكرا للحديث عن الابتعاد عن المنافسة، المهمّ عدم خسارة المزيد من النقاط ، لأننا نملك فريقا جيدا.