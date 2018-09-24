ثابت سهيل: يوفانوفيتش لم يعد ينفع النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد ثابت سهيل لاعب النصر السابق أن مشكلة «العميد» فنية في المباريات الثلاث التي لعبها في الدوري وترجع في الأساس لعدم توفيق المدرب يوفانوفيتش في توظيف اللاعبين ، مشيرا إلى أن الأخير مدرب كبير وصاحب خبرة ولكنه لم يعد ينفع النصر لأنه أصبح سلبيا مع اللاعبين، وقال: يملك النصر لاعبين مميزين وأسماء كبيرة ولا وجود لمبرر ظهوره بالأداء الباهت في 3 مباريات متتالية وكانه قادم من دون فترة إعداد، وليس عيبا أن نخسر ولكن المطلوب وجود روح في الفريق ولمسة فنية واضحة من المدرب.

مسؤولية

وحمل ثابت سهيل المسؤولية إلى الإدارة بسبب سكوتها عن أخطاء المدرب وطالبها بضرورة الجلوس معه وتحديد سلبيات الفترة الماضية قبل تجديد الثقة به، مشيرا إلى أن شخصية المدرب تنعكس بشكل مباشر على الفريق وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال صناعة فريق قوي دون مدرب يملك شخصية قوية.

وكشف أن الاستغناء عن المدافع جوان العمري كان قرارا فنيا غير موفق لأن الأخير لعب دورا مهما في احتلال النصر ثاني أفضل خط دفاع العام الماضي ونجح في تغطية عيوب دفاع الفريق

وأوضح ثابت سهيل أن تبرير المدرب للنتائج السلبية بتعدد الإصابات والغيابات غير منطقي لأن النصر لديه أفضل الأسماء، وسبق أن لعب الموسم الماضي دون خالد جلال وعامر مبارك ومحمد العكبري والحسين صالح وأن الغياب الوحيد المؤثر كان لحارس المرمى أحمد شمبيه، وقال: الحديث دائما عن ظروف صعبة في الفريق بسبب الغيابات مبرر غير منطقي لأن الفريق يملك لاعبين جيدين في عدة مراكز ولاعبين شباب أبطال دوري الرديف الموسم الماضي كان على المدرب توظيفهم بالشكل الصحيح واختيار تشكيلة ثابتة قبل انطلاق الموسم.

تشكيلة

وأضاف: الغريب أننا لم نشاهد النصر يلعب بتشكيلة ثابتة منذ انطلاقة الموسم، كما أن البحث عن أعذار بسبب مشاركة بعض اللاعبين في معسكر المنتخب مبرر ضعيف لأن النصر لديه 4 لاعبين فقط بين المنتخبين الأول والأولمبي بينما هناك 13 لاعبا من العين بالمنتخبات ، وحقق الفريق 3 انتصارات، وفي مثل هذه الحالات النتيجة أهم من الأداء والمدرب الذكي يعرف كيف يسرق النتيجة في الظروف الصعبة.

وأوضح ثابت سهيل أن النصر لعب 3 مباريات في الدوري بطريقة مختلفة، مستغربا من التشكيلة التي لعب بها يوفانوفيتش في المباراة الأولى ضد عجمان عندما أشرك أحمد الياسي إلى جانب طارق أحمد في خط الوسط ومسعود سليمان ظهيرا أيمن، ثم دفع بمبارك سعيد ومسعود سليمان أساسيين في خط الدفاع أمام الشارقة وترك خليفة مبارك على دكة الاحتياط، وأضاف قائلا: كان يتوجب على الإدارة أن تتحرك وتلفت نظر المدرب إلى ما قام به من أخطاء قبل مباراة العين، فالفريق يملك افضل اللاعبين سواء مواطنين أو أجانب والظهور بهذا المستوى مرفوض تماما وكل الأعذار مرفوضة خصوصا أن المستفيد الأكبر من التحاق اللاعبين بالمنتخب هو فريقه وليس العكس.

مبرر وحيد

وتابع: المبرر الوحيد لهزائم النصر هو أن المعسكر كان فاشلا والمدرب لم ينجح في تجهيز الفريق، وهذا واضح في الملعب، والمتابع لمستوى اللاعبين يعتقد أن الفريق لم يدخل معسكر أو تجمّع قبل أسبوع من بداية الدوري ولم يخض أية تجربة ودية، والمفروض أن المعسكرللإعداد الفني والبدني والذهني وليس للنزهة وشرب الشاي والاستجمام .

ودعا ثابت سهيل، إدارة النصر للاستعانة بلاعبين سابقين من أبناء النادي لتشكيل لجنة فنية والأخذ برأيهم خاصة أن النادي يملك قاعدة واسعة من اللاعبين القدامى القادرين على المساهمة في تطوير العمل الإداري والفني بالفريق بعيدا عن كل الحسابات لأنهم يعشقون هذا الكيان .

وعن الحلول شدد ثابت سهيل على أهمية الجلوس مع المدرب ودعوته لفرض شخصيته على الفريق والثبات على التشكيلة، مشيرا إلى أن السكوت على تراكم الأخطاء سيزيد من معاناة النصر أمام جميع الفرق.

ثقة

عبر ثابت سهيل عن ثقته في إدارة النصر برئاسة حميد الطاير ونائبه عبد الله بن طوق وخبرة الجهاز الإداري للفريق الأول المكون من اللاعبين السابقين محمد إبراهيم وعلي عباس في إخراج العميد من أزمته الحالية بشرط محاسبة المدرب حتى يفرض شخصيته على اللاعبين.