الشارقة كباراً وشباباً 9 من 9

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يسير فريق الشارقة تحت 21 سنة، على خطى الفريق الأول، وما يحققه من انتصارات في دوري الخليج العربي، حيث حصد شباب «الملك» الفوز في أول ثلاث مباريات في دوري الخليج العربي تحت 21 سنة، محققا 9 نقاط بالفوز على كل من الظفرة والنصر وشباب الأهلي، محتلاً المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف العين المتصدر واتحاد كلباء صاحب المركز الثاني، ويتميز «الملك» بلقب أفضل دفاع حتى الآن، حيث لم يستقبل مرماه أي هدف في المباريات الثلاث.

وحول انتصارات فريق الشباب، أكد عبد المجيد النمر مدرب فريق تحت 21، أن هذا الموسم يختلف عن الموسم الماضي: «واجهنا بعض الصعوبات في الموسم، نسبة لنظام البطولة حينها، الذي كان يفرض علينا مشاركة 3 لاعبين من الفريق دون السماح بجلوسهم على دكة البدلاء، ما كان يربك حساباتنا الفنية بعض الأحيان، وهو ما اختلف هذا العام، وتبدل الحال، وبدأنا في تغذية الفريق الأول باللاعبين.

حيث نمدهم، حسب القانون، بثلاثة لاعبين في مباريات الدوري، و5 لاعبين في مباريات الكأس، بشرط مشاركة 3 منهم في التشكيل الأساسي، وهو الأمر الذي زاد من سيطرتنا الفنية على الفريق، حيث بتنا نعرف اللاعبين المتاحين لدينا، وندربهم جميعاً، وهو الأمر الذي جعل وضعنا أفضل من الموسم السابق».

وأشاد النمر بالاستعدادات الجيدة للفريق هذا الموسم، التي بدأها بمعسكر إعدادي داخلي، وبالإضافات المهمة في صفوف اللاعبين، وقال: «كسبنا هذا الموسم عبد الله ناصر، الذي كان معنا في نهاية الموسم الماضي دون تسجيل، إضافة للوحشي من نادي العين، ومحمد محيوس من فئة المقيمين، إضافة للمهاجم حمدان المنصوري، وهي إضافات مهمة ومؤثرة، ساهمت في البداية القوية للفريق هذا الموسم».

ومضى النمر موضحاً «لدينا بعض اللاعبين، مثل عبد الله عقيل وعبد الله ناصر، شاركوا مع الفريق الأول بعد تجهيزهم، وهناك حمدان المنصوري، المتأهب للمشاركة متى ما سنحت له الفرصة، ولكن هذا طبعاً لا يعني عدم سعينا للحصول على البطولة».

وأضاف: «أتواصل بشكل يومي مع العنبري، وبيننا تعاون كبير، وقد لعبنا مع بعضنا سابقاً، وهو بمثابة أخي الأصغر، نتناقش في احتياجات الفريق الأول من لاعبي فريق 21 سنة، وأنفذ كل طلباته في تجهيز بعض اللاعبين الذين يرغب في الاستعانة بهم».

ومن جانبه، تحدث مهاجم الفريق القادم من دبا الحصن، حمدان المنصوري، عن انتقاله وتألقه اللافت في المباراتين السابقتين لفريق تحت 21 سنة، وقال: «تحققت إحدى أمنياتي باللعب في صفوف الملك، الشارقة نادٍ كبير، وكان لي الشرف في الانضمام لصفوفه». وأضاف: «الجهاز الفني واللاعبون يبذلون أقصى جهدهم في التدريبات، حتى يتمكن الفريق من الظهور بالمظهر الذي يليق بالاسم الكبير للشارقة».

نجاح

عن تأقلمه السريع ونجاحه في التسجيل في أول مباراتين مع الفريق، عزا المنصوري الأمر، لتعاون اللاعبين قائلاً: «أعرف عدداً من لاعبي الشارقة من المنتخبات، حيث زاملت عدداً منهم في منتخب تحت 18 سنة، الذي لعبت له لثلاث سنوات، وهو ما سهّل أمر اندماجي السريع، إضافة لبرامج التواصل، التي تجعل الأمور أسهل كثيراً، وقد وجدت ترحيباً ودعماً من الجميع في الفريق، على كل المستويات».