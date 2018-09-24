ملتقى آلية البحث العلمي في الطب الرياضي السبت المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ناقشت لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة في اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى الهاشمي، ترتيبات الملتقى العلمي «آلية البحث العلمي في مجال الطب الرياضي»، طبقاً لمعايير«فيفا»، والمقرر تنظيمه السبت المقبل، بالتعاون بين اتحاد الكرة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومركز «فيفا» الطبي المتميز في دبي.

يشرف على الملتقى ، د.ياسين الزرقيني عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي، بمشاركة د.هاشل الطنيجي عضو لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، والبروفيسور توم لوني من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ويتطرق لشرح آلية البحث العلمي في مجال الطب الرياضي، وكرة القدم خاصة، طبقاً لتوصيات «طبية فيفا»، والهيئات العلمية العالمية.