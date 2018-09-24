جوجاك..مجري متيم بحب الإمــارات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تفوق المجري جوجاك نجم اتحاد كلباء الجديد بخبرته الطويلة في دوري الخليج العربي، التي اكتسبها من خلال مشواره السابق مع الوحدة الذي استمر 5 سنوات، على موهبة البرازيلي دو سانتوس مهاجم الظفرة الجديد في لقاء الفريقين أول من أمس بالجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، الذي كسبه نمور كلباء بثنائية جوجاك وراموس.

وجاءت المقارنة بين اللاعبين، جوجاك الذي أعاده حب الإمارات لدورينا من جديد والمهاجم دو سانتوس، للظروف المتشابهة التي شارك فيها اللاعبان، واعتماد كل ناد على لاعبه في اللقاء لترجيح الكفة وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث الغالية.

وذلك من واقع أن اللاعبين انضما إلى الكشوفات قبل 72 من موعد اللقاء، ووقع جوجاك في خانة النيجيري لاوال فيما وقع دو سانتوس في خانة البرتغالي هيلدر، بعد أن فرضت الإصابة التي تعرض لها «لاوال وهيلدر» إنهاء التعاقد معهما مبكراً بعد رحلة لم يكتب لها أن تستمر طويلاً.

تحول كبير

ولم يكن مستغرباً أن يحدث جوجاك بحكم مميزاته العديدة تحولاً كبيراً في أداء فريقه الهجومي بعد أن دفع به الجهاز الفني في الشوط الثاني الذي قدم فيه مستوى رفيعاً، ونجح في إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء، كما أن وجوده في الملعب أعطى زملاءه الثقة.

أما مهاجم الظفرة دو سانتوس فقد أظهر موهبة عالية وكشف عن إمكاناته العالية لكن عدم الخبرة أبعده عن الخشبات الثلاث، إضافة إلى أنه عانى أيضاً من الطقس الحار الذي لم يؤثر على جوجاك لأنه اعتاد عليه، كما أنه شارك في الشوط الثاني فقط، لينال النجم المجري الأفضلية التي ظهرت في انتصار اتحاد كلباء بأغلى 3 نقاط.

احتفال خاص

وعقب نهاية اللقاء احتفل لاعبو اتحاد كلباء بنتيجة الفوز التي رفعت رصيد الفريق إلى 6 نقاط لم يكن يتوقع الكثيرون وصول الفريق إليها من أول 3 مواجهات في البطولة، وجاء احتفال نمور كلباء بشكل خاص بالنجم جوجاك، الذي غادر أرض الملعب بمعنويات عالية، دون أن يخفى سعادته أيضاً بالعودة من جديد إلى دوري الخليج العربي، مدافعاً عن شعار نمور كلباء.

مؤكداً في تصريحاته أنه وافق على عرض النمور بسبب حبه لدولة الإمارات والسنوات الرائعة التي قضاها بها، والنجاحات التي حققها مع «أصحاب السعادة» مؤكداً أنه يحمل ذكريات رائعة مع الوحدة، لكنه يتسلح الآن بالولاء لنمور كلباء وقال: هذا هو الاحتراف في كرة القدم.