الصهباني: توقيت المباراة غير منطقي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انتقد مطر الصهباني مدير فريق العين، توقيت إقامة مباراة النصر والعين، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن يلعب فريقان بهذا الحجم في توقيت مبكر، أولاً لارتفاع درجة الحرارة وثانياً لجماهيرية الفريقين، وقال: في النهاية هم أصحاب القرار وعلينا التنفيذ.

وأضاف الصهباني أنه على مدرب منتخبنا الوطني الإيطالي زاكيروني استدعاء عدد من لاعبي العين الذين يستحقهم في تشكيلة الأبيض، أو من يراهم يخدمون أهدافه في كأس أمم آسيا 2019، وليس استدعاء مجموعة من اللاعبين دون إشراك أغلبهم في المباريات، أو منحهم 4 أو 5 دقائق من اللعب فقط، وقال: كيف يستدعي مدرب المنتخب 9 لاعبين من العين ويقوم بإشراك 4 منهم لمدة 4 أو 5 دقائق فقط، لذا يستحسن عدم استدعاء اللاعبين الذين ليسوا من ضمن خطته لكأس آسيا حتى نستفيد منهم مع الفريق بشكل أفضل، وحتى لا يفقدوا لياقتهم البدنية وريتم المباريات.

وجاءت تصريحات الصهباني تعليقاً عن تراجع مستوى بعض لاعبي الزعيم في مباريات الدوري عقب العودة من معسكر المنتخب.

وأوضح الصهباني، أن العين يملك أداءً أفضل من الذي ظهر عليه أمام النصر رغم الانتصار بثلاثية نظيفة، مؤكداً أن مستوى الفريق سيكون أفضل في الجولة المقبلة أمام شباب الأهلي.

وأكد الصهباني، أن فريق العين لا يحتاج إلى أي تغيير في الوقت الراهن، وأن كل اللاعبين يقدمون مستويات جيدة، ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمدرب زوران، وقال: أعتقد أن لاعبينا الأجانب أدوا بشكل قوي معنا الموسم الماضي، وهم مستمرون في أدائهم القوي، لذا لا حاجة لتغييرهم وقد نرتكب خطأ في حال قمنا بتغيير أي واحد منهم خصوصاً أن مستوى الفريق في مستوى تصاعدي من مباراة إلى أخرى.