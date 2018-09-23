فرق الصدارة تعيد الجماهير للمدرجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ساهمت الفرق التي تنافس على صدارة دوري الخليج العربي، في عودة الجماهير إلى المدرجات، ما ساهم في زيادة حدة التنافس داخل المستطيل الأخضر، وتقديم اللاعبين لمستويات طيبة، وجاءت قمة العاصمة التي جمعت الوحدة المتصدر مع الوصل على صدارة الحضور الجماهيري بعدد يعتبر الأكبر منذ انطلاقة المسابقة وهو 7897، ما زادت من إثارة اللقاء.

الجولة الثالثة جاءت الأكبر في عدد الحضور الجماهيري منذ انطلاقة النسخة الحالية للدوري بإجمالي بلغ 16 ألفاً و992 متفرجاً، وجاءت مباراة النصر مع العين في المرتبة الثانية بعدد حضور بلغ 4317، ثم لقاء الإمارات مع الفجيرة وشهده 1575، ثم مباراة شباب الأهلي مع الشارقة بعدد 1552، ثم الجزيرة مع بني ياس بعدد 802، وشهد لقاء الفجيرة مع عجمان 740، فيما كان أقل حضوراً جماهيرياً في مباراة الظفرة مع كلباء فلم يشاهدها سوى 109 متفرجين فقط.