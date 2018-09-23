الرمادي: سعيد بعودة «الفار» من الإجازة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

سخر المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، من تقنية حكم الفيديو (الفار)، عقب خسارة فريقه أمام الفجيرة بنتيجة 2-1 أول من أمس، وقال خلال المؤتمر الصحافي: «سررت بعودة الفار من إجازته الأسبوعية، بعد أن غاب أمام الفرق الكبيرة»، في إشارة صريحة وواضحة لاستحقاق فريقه لركلة جزاء أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية. وأشار المدرب إلى أنه «لا أعرف إذا كان الطرد مستحقاً أو غير ذلك، لكن إذا كان مستحقاً، فأطالب بحضور الفار بشكل أسبوعي أمام كافة الفرق، سواء كانت قوية أو ضعيفة، وأتمنى ألا يغيب مرة ثانية».

4 فرص

وفي ما يتعلق بالمباراة، أشار الرمادي إلى أنه حزين على النتيجة وقال: «لم يحالفنا التوفيق، ولا نستحق الخسارة».

من جانبه، قال التشيكي هاشيك مدرب الفجيرة، بأن فريقه بدأ المباراة بشكل سيئ، وكان الفريق الضيف أكثر استحواذاً، وسجل هدفاً، لكن السيطرة آلت لفريقه عقب طرد اللاعب اليماحي، منوهاً بأن دخول إبراهيم خميس صاحب الهدفين في الشوط الثاني، غيّر مجريات المباراة.

إعارة مينديز

وفي ما يتعلق بتوقيع اللاعب البرازيلي مينديز المعار من الوصل للفجيرة، كما أشار الموقع الرسمي للوصل، أكد هاشيك أنه لا يعلم شيئاً بهذا الخصوص، ولا يمكن أن يحدد بديل اللاعب مينديز من بين الأجانب الأربعة الموجودين حالياً، معرباً عن أمله في أن تكون الإصابة التي تعرض لها كوسوكو طفيفة، ويعود سريعاً للعب مع بقية زملائه اللاعبين، كما تمنى سرعة شفاء قائمة المصابين الطويلة، التي تضم كلاً من محمد خلفان وأحمد موسى والسوري كريم، ووصف هاشيك تقنية الفار، بأنها تعتبر عدالة للمسابقة ولكرة القدم، وإنصافاً لكافة الأندية.