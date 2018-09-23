عيسى والحوسني يستحقان قفاز الإجادة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشار حسن جعفر مدرب حراس المرمى السابق إلى أن تألق عادل الحوسني حارس الشارقة، في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي يرجع إلى ثبات مستواه، وتركيزه العالي أثناء مبارياته أمام شباب الأهلي، وتصدى لضربة جزاء لينقذ فريقه من هدف محقق، وكذلك حارس العين خالد عيسى، ويستحق كل منهما 8 درجات.

وكان محمد حسن الشامسي حارس الوحدة سداً منيعاً أمام هجوم الوصل، وتصدى لأكثر من كره قوية وأنقذ فريقه من أهداف أكيدة ويستحق 8 درجات.

وقال حسن جعفر، إن هذه الجولة شهدت 25 هدفاً وهي أقل من الجولتين الماضيتين، ولكن ما زالت بعض أخطاء حراس المرمى متكررة في هذه الجولة، والأهداف جاءت من كرات عرضية وتوقيت خاطئ في الخروج من المرمى، والتردد في الخروج للإمساك بالكرات الأمامية.

وأضاف جعفر، إنه من الملاحظ في هذه الجولة هبوط مستوى حراس مرمى دوليين مثل على خصيف حارس الجزيرة الذي أصيب مرماه بأهداف غير متوقعة من حارس دولي، وخاصة طرده أمام بني ياس بسبب عدم ضبط النفس ونفس الأخطاء تكررت مع ماجد ناصر حارس شباب الأهلي الذي أصيب مرماه بأهداف يتحمّل مع دفاعه جزءاً كبيراً منها، وذلك لبعده عن مستواه المعروف.

ويجب على حراسنا الدوليين خصيف وماجد التركيز والانتباه في الفترة القادمة، حيث إن عودة الاثنين لمستواهما المعروف يعتبر مكسباً للمنتخب الوطني.

تميّز

تألق خالد عيسى حارس العين وذاد عن مرماه ببسالة، وتصدى لأكثر من كرة قوية أمام النصر، خاصةً عندما تمكن من التصدي لضربة جزاء لينقذ مرماه من هدف أكيد، ويحافظ على مستواه المرتفع من الموسم الماضي ويستحق 8 درجات.

تسديدة

أصيب مرمى عبد الله سلطان حارس دبا الفجيرة بثلاثة أهداف أمام الإمارات، يتحمّل مسؤولية الأول والثالث بسبب الخروج الخاطئ، والهدف الثاني من ضربة جزاء يتحمّل مع دفاعه هذه الخسارة ويحصل على 4 درجات.