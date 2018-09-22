الزعيم يزلزل «بيت العميد»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تلقى النصر خسارة ثالثة مزلزلة على يد العين بثلاثية نظيفة، مساء أمس، في المباراة التي جمعتهما على استاد مكتوم بن راشد بالممزر لحساب الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، ليحقق بذلك العميد أسوأ انطلاقة له في زمن الاحتراف، حيث لم يسبق أن تلقى 3 هزائم متتالية.

افتتح الزعيم التسجيل بواسطة السويدي ماركوس بيرغ (ق15)، وأضاف زميله الياباني تسوكاسا شيوتاني الهدف الثاني (ق30) والبرازيلي كايو الهدف الثالث (74)، وبهذه النتيجة رفع الزعيم رصيده إلى 9 نقاط مقابل لا شيء للعميد الذي عبّرت جماهيره عن غضبها نهاية المباراة بسبب تلقي الفريق للخسارة الثالثة على التوالي، وحمّل بعضهم المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش مسؤولية هذه الهزائم.

جاءت المباراة قوية من الجانبين، وحصل النصر على أول فرصة عندما سدد جاسم يعقوب كرة من داخل منطقة 18 متراً صدها خالد عيسى على خط المرمى (ق6)، وواصل العميد ضغطه على الزعيم في مناطقه وأوجد بعض الفرص الخطرة بفضل التحركات السريعة للإسباني ألفارو نيغريدو والبرازيلي صامويل روزا ومواطنه ماركينيوس، لكنها ذهبت كلها أدراج الرياح بسبب قلة التركيز وافتقاد اللمسة الأخيرة.

ورد العين من هجمة سريعة وصلت على إثرها الكرة إلى بندر الأحبابي الذي لعب عرضية تصدى لها حارس المرمى محمد يوسف قبل أن يقتنصها السويدي ماركوس بيرغ الذي لم ينتظر كثيراً حتى نجح في هز شباك العميد بالهدف الأول (ق15) مستغلاً كرة مرتدة بالخطأ من الفرنسي يوهان كاباي.

وكان العين قريباً من إضافة الهدف الثاني من تسديدة بعيدة لأحمد برمان حوّلها الدفاع إلى الركنية قبل أن يلغي الحكم هدفاً للنصر سجّله ماركينيوس بسبب تواجد الأخير في موقع تسلل، وتم الحسم في لقطة الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وأحكم العين سيطرته على مجريات المباراة بعد أن تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30 من رأسية الياباني شيوتاني إثر ركنية لعبها البرازيلي كايو، ما دفع مدرب النصر الصربي إيفان يوفانوفيتش إلى تغيير مراكز بعض اللاعبين؛ لتعزيز القدرات الهجومية للفريق، لكن محاولات العميد ظلت قليلة.

وبدا واضحاً تأثر اللاعبين معنوياً بتأخرهم بهدفين خلال نصف ساعة الأولى من المباراة، في المقابل واصل الزعيم هيجانه وأوجد العديد من الفرص بفضل سرعة لاعبيه من الأطراف، بندر الأحبابي وكايو وحسين الشحات، لكن الحظ لم يحالف بيرغ لزيادة غلة الأهداف، ولينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بثنائية نظيفة تعكس الأداء الإيجابي والرائع للعين بقيادة الكرواتي زوران ماميتش.

دخل النصر بثقله إلى الهجوم في الشوط الثاني، لكن محاولاته افتقدت إلى الدقة، إضافة إلى صعوبة تجاوز الدفاع العيناوي المتماسك بقيادة إسماعيل أحمد ومحمد أحمد.

وعزز العين تقدمه بالهدف الثالث من ضربة جزاء حصل عليها حسين الشحات، بعد دفعه من مسعود سليمان وتمكن كايو من تحويلها إلى هدف (ق74)، ما شكل ضربة موجعة للنصر وعقد عليه مهمة العودة في المباراة.

وأوجد الزعيم سلسلة من الهجمات مستغلاً التراجع الكبير في صفوف النصر وسوء معنويات لاعبيه، ونجح في فرض سيطرة أكبر على مفاتيح المباراة، وتفوق في الاستحواذ والانتشار على أرضية الملعب.

وبفضل تقنية الفيديو منح الحكم سلطان عبد الرزاق ضربة جزاء للنصر (ق87) فشل نيغريدو في تحويلها إلى هدف، بعد أن تصدى لها خالد عيسى ليحكم على النصر بالخسارة الثالثة على التوالي.