العنبري: هدفنا المنافسة على الألقاب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

احتفلت جماهير الشارقة بلاعبيها في استاد شباب الأهلي فرع العوير، أول من أمس، بعد الفوز 2-1 على شباب الأهلي، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي.

فيما توجه عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، بالشكر إلى لاعبيه على مجهودهم الجيد، الذي أثمر عن الفوز، وقال: هدفنا في الموسم الحالي، الظهور بمستوى أفضل من الموسم الماضي.

وتحقيق نتائج إيجابية، والدخول في المنافسة على الألقاب، خاصة وأن الشارقة مبتعد منذ فترة عن المنافسة، ونحرص على غرس ثقافة الفوز في نفوس اللاعبين، ومن المهم لدينا الانضباط في الملعب، كما نتعامل مع كل مباراة على حدة.

تراجع

كشف العنبري، عن سر تراجع لاعبي الشارقة للدفاع، عقب تسجيل الهدف الثاني، قائلاً: «لاعبونا فكروا في المحافظة على النتيجة أمام فريق يضم أفضل اللاعبين المواطنين والأجانب، فكان هناك تراجع دفاعي، وهو ما سمح لشباب الأهلي بالسيطرة على الكرة، وفي النهاية وفقنا في النتيجة، وحققنا 3 نقاط مهمة».

تابع العنبري: نجحنا في الفوز على النصر، ثم شباب الأهلي، وكان التعادل مع فريقين كبيرين مثل النصر وشباب الأهلي، سيعتبر نتيجة إيجابية، وهدفنا استمرار النتائج الإيجابية.

وأضاف: لدينا لاعبون يصنعون الفارق كما أن «الأجانب» لهم دور كبير مع الفريق، والتنوع في الأداء خلال المباريات التي خاضها «الملك»، يؤكد أن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين هذا الموسم، وليس من السهل التأخر أمام شباب الأهلي على أرضه بهدف، ثم العودة إلى المباراة، والفوز، ونحمد لله على تحقيقنا ثالث انتصار في الدوري.

وأشاد العنبري بمستوى شباب الأهلي، وقال: «قدم شباب الأهلي أداء قويا، في مباراة صعبة، وأتمنى له التوفيق مستقبلاً وعندما تلتقي فريقا مثل شباب الأهلي، فإنك تحتاج إلى كامل التركيز».

استحواذ وفرص

وفي المقابل أكد التشيلي سييرا مدرب شباب الأهلي أن فريقه استحوذ على المباراة فنيا، ووضح هذا الأمر من التقدم بالهدف الأول، وقال: لعدم التوفيق، مُني مرمانا بهدف التعادل للشارقة عن طريق مينديز، الذي جاء من باب الصدفة، ووفق المستوى المتقدم لنا في الشوط الأول، كان مفترضا إنهاؤه بنتيجة إيجابية لصالحنا.

وفي بداية الشوط الثاني، صنعنا فرصا كثيرة لم نستغلها، وفي المقابل سجل الشارقة هدفه الثاني من خطأ لفريقنا.

وحاولنا بجميع الطرق العودة للمباراة، وسنحت لنا فرص ولكن التوفيق جزء لا يتجزأ من كرة القدم، وهذا وضح من إضاعة ركلة جزاء، ولكن هناك أشياء إيجابية يحققها الفريق، وعلينا الاستمرار عليها، وعدم اليأس أبداً.

إيجابيات وسلبيات

استعرض سييرا إيجابيات وسلبيات شباب الأهلي أمام الشارقة، من وجهة نظره، بقوله: بغض النظر عن الدقائق الأولى للمباراة، فإن من الإيجابيات، الاستحواذ الكبير كما كنا منظمين، وكنا نعرف، أن الشارقة يجيد إغلاق الدفاع، ومع هذا شكلنا خطورة، ولاحت لنا فرص خطيرة لم نستغلها.

وبالنسبة للسلبيات، فهي وصول المنافسين القليل لمنطقة جزاء شباب الأهلي، ومع هذا يسجلون أهدافاً، وفريقنا يصل كثيرا، ولا يسجل، وهناك 4 فرص على الأقل لفريقي في الشوط الثاني فقط، ويجب أن نربط الاستحواذ بالنتيجة، وبالتالي يجب تسجيل أهداف أكثر.

قدرة

عن مدى قدرته على صناعة تاريخ جديد له ولنادي شباب الأهلي، وفق ما أشار في أول مؤتمر صحافي في دبي قال «العدد هو من يتكلم، ونحن خضنا 3 جولات فقط، ولا نزال في بداية الدوري.

وإذا لم أخطئ في الحسابات، لا يزال لدينا 23 جولة على نهاية الدوري، وإذا كنا فزنا على الشارقة أو تعادلنا، هل كنا حسمنا الدوري، وهذا السؤال يعني كأن الدوري انتهى، ويجب أن أجمع أغراضي وأرحل، ولكني سأستمر لأن هناك 23 جولة باقية».

مشاركة خليل

تحدث سييرا مدرب شباب الأهلي، عن مشاركة أحمد خليل، قائلاً: خليل شارك معنا في 5 حصص تدريبية فقط، وكان آخر لاعب ينضم للفريق في بداية الموسم، واستمر معنا 4 أيام في معسكر إسبانيا، ثم انضم للمنتخب مرتين، وتأخر في الانضمام لنا، وعدم الاستمرارية لا تساعد اللاعب، ولكن عندما نتحدث عن خليل، فهو لاعب غني عن التعريف، ولكنه يحتاج إلى استمراره في التدريب معنا.

حمدون الصغير: لم نفقد الأمل

أكد محمد أحمد «حمدون الصغير» مدير فريق شباب الأهلي، أن الفريق لم يفقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري، رغم الخسارة من الشارقة، ولكن على اللاعبين بذل جهد مضاعف، خاصة وأن المباراة المقبلة ستكون أمام العين، مشيراً إلى رضائه عن أداء التشيلي سييرا مدرب الفريق، رغم الخسارة في مباراتين من ثلاث في الدوري.

وعن مستوى المحترفين، قال «فيتشو لم يكن في مستواه، ولكن الوقت الحالي يحتاج لتكاتف، والبعد عن انتقادات الفريق، لأنه إذا خسرنا مباراة العين، نكون خارج «حسبة الدوري». وعن تغيير لوفانور، وقيد حبيب الفردان، قال: موضوع لوفانور، في يد مجلس إدارة النادي، أما الفردان، فموجود في التدريبات، وموضوعه ينتهي خلال يومين، وتوجد أمور في عقده.دبي - البيان الرياضي

الحوسني: 3 نقاط مهمة

أكد عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، أن فريقه حقق 3 نقاط مهمة بالفوز على شباب الأهلي، وأعرب عن سعادته بالتصدي لركلة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، وقال: في ركلات الجزاء، يكون حارس المرمى الحلقة الأضعف، وإذا اختار الزاوية الصحيحة وتصدى للكرة، فهو بتوفيق من الله.

وأكد الحوسني، أن الشارقة يدخل جميع مبارياته بهدف تحقق الفوز، وأن تراجع الفريق دفاعياً بعد الهدف الثاني في مرمى الشارقة، جاء من اللاعبين أنفسهم، وليس بتعليمات المدرب، وهو أمر طبيعي في الدقائق الأخيرة عندما يكون الفريق متقدماً، وقال: شباب الأهلي قدم مباراة كبيرة، وأحرجنا في الشوط الثاني. دبي - البيان الرياضي