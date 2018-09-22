الوحدة.. صدارة ورباعية في الوصل

المصدر: متابعة: محمد فضل، محمد صادق

حلّق الوحدة في صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه أمس على الوصل 4 - 1 باستاد بني ياس بالشامخة في ختام مباريات الجولة الثالثة، ووصل «العنابي» إلى النقطة التاسعة، وبفارق هدفين عن الشارقة، الثاني حسابياً، ويليه العين ثالثاً بفوزه على النصر 3 -0، بنفس رصيد التسع نقاط، وبفارق الأهداف عن الصدارة.

واحتفلت ملاعب الإمارات أمس باليوم الوطني السعودي، وتزينت المدرجات بالعلم السعودي، وحملت الجماهير العلمين الإماراتي والسعودي، وشعار عام زايد، كما هبط لاعبو الفرق والحكام وهم يرتدون وشاح يتضمن العلمين، وقام جمهور «الزعيم» بوضع علم كبير للسعودية في المدرجات المخصصة لهم باستاد مكتوم بن راشد بالممزر، ولافتة أخرى كتب عليها باللون الأخضر«معاً إلى الأبد 88».

سجل رباعية الوحدة تيغالي (هدفان)، «ق 11 و52» ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في الموسم الحالي، ويصل للهدف 115 في تاريخه في الدوري، وأضاف كل من البديل أحمد العكبري «ق87»، ومراد باتنا «ق 90+2» بينما سجل للوصل خميس إسماعيل «ق 79».

وشهدت المباراة طرد فابيو ليما مهاجم الوصل «ق 66» بعد تدخله العنيف مع مواطنه ليوناردو لاعب الوحدة، إذ حاول ليما الاشتباك مع ليوناردو بعد الطرد، وشهدت الدقائق التالية أحداثاً مؤسفة كادت تتطور لما لا تحمد عقباه بعد اشتباك اللاعبين، وحاول لاعبو الوصل الاشتباك مع ليوناردو، معتبرين أنه استفزهم أثناء المباراة قبل أن يسيطر الحكم محمد عبدالله على الأمر ويطرد بجانب ليما اثنين من الطاقم الفني من الوصل والوحدة.

وفي ملعب الفجيرة حقق «الذئاب» فوزه الأول في الدوري، وتغلب على عجمان 2 -1، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، تقدم «البرتقالي» بهدف النيجيري إستانلي «ق 15».

وشهدت الدقيقة 22 نقطة تحول في المباراة بعد لجوء حكم المباراة يعقوب قاسم إلى تقنية الفيديو بعد عرقلة وليد اليماحي لمهاجم الفجيرة كوسوكو الذي كان في شبه انفراد ليعترضه اليماحي وينال البطاقة الصفراء، لكن الفيديو أثبت أن المخالفة تستدعي البطاقة الحمراء، ليعلب عجمان بعشرة لاعبين.

ومع انطلاقة الشوط الثاني أدرك الفجيرة التعادل عن طريق إبراهيم خميس «ق 47» الذي عاد وسجل هدف الفوز الغالي للفجيرة في الوقت بدل الضائع «ق 90+ 2»، وفي المباراة الرابعة تغلب اتحاد كلباء على الظفرة 2 - 0.