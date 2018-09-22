بني ياس والجزيرة.. العدالة تنتصر

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

أنصفت العدالة فريق بني ياس أول من أمس أمام مضيفه الجزيرة، لينتهي لقاء الفريقين المثير في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي كرة القدم بالتعادل 2 - 2.

وحملت المباراة العديد من المفاجآت كما هو متوقع، وأبرز المشاهد كان «سيستم» الجزيرة الذي لم يحدث منذ انطلاقة الموسم، من حيث قوة هجومية، تترجم إلى أهداف، في مقابل تلقي المرمى العديد من الأهداف، لكن هذه المرة كانت الأسواء بالنسبة لـ«فخر أبوظبي»، حيث خرج بالتعادل للمرة الأولى منذ انطلاقة الدوري، وكان أمام بني ياس بعد الفوز على شباب الأهلي 5- 4، والفجيرة 3- 2.

ولم يظهر الجزيرة صاحب الأرض بالشكل المعروف عنه خصوصاً الطرفين الغاني أسانتي، والبرازيلي ليوناردو، مع ضعف في صناعة اللعب عن طريق خلفان مبارك، ويعتبر الشوط الأول متكافئاً وإن كانت السيطرة النسبية لصالح الجزيرة، واللافت أن ردة فعل «السماوي» على أهداف الجزيرة جاءت سريعة، حيث سجل مبخوت«ق44» وتعادل الإسباني كوندي «ق 45+1».

وحمل الشوط الثاني المزيد من الإثارة وكان بني ياس «أشرس» على المستويين الدفاعي والهجومي، وجاءت المحاولات عن طريق محترفيه كوندي، وأورتيغا، وانفراد لسهيل النوبي (ق78) وينجح في هز شباك الخصم.

وابتسم الحظ للجزيرة دقائق، لكن العدالة تدخلت لصالح بني ياس قبل انتهاء المباراة بدقائق، حيث إن مدافع بني ياس سالم علي أخطأ في التغطية ما تسبب في هز شباك فريقه، وأصبحت النتيجة 2 - 1 لصالح الجزيرة، واستطاع اللاعب نفسه أن يسجل هدف التعادل ويصحح خطأه بكرة صاروخية في الدقيقة 89.

وأكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أنه ذكر سابقاً أن فريق بني ياس يلعب كرة هجومية ويقدم كرة جميلة، وقال: حذرت اللاعبين من الخصم، والذي نجح في تضييق المساحات، وقام بعمل كبير خلال المباراة. وأشار المدرب أنه شعر بإحباط لتقدم فريقه بتسجيل الأهداف ثم استقباله بعدها أهدافاً من كرات ثابتة.

وشدد على أهمية إصلاح الخلل، مشيراً إلى أن فريقه نجح خلال الجولتين الماضيتين في صنع الفوز، والتعادل أمام بني ياس غير مرضٍ، لكن جمع 7 نقاط في 3 جولات شيء جيد.

ضعف

وعن ضعف الطرفين الغاني اسانتي والبرازيلي ليوناردو مع ضعف صناعة اللعب من جانب خلفان مبارك قال: لدينا لاعبون جيدون ويمتلكون حلولاً فردية، لكن لا نتوقع أن يصنعوا في كل مباراة 20 فرصة.

وعن انطباعه عن الهولندي من أصل مغربي ناصر برازيت الذي شارك بديلاً في الدقيقة 70 قال: اللاعب يتطور بدنياً من مباراة إلى أخرى وأنا راضٍ عن مستواه.

وعن عدم إشراك الشاب محمد العطاس والذي يجيد اللعب في خطي الدفاع والوسط، وشارك الموسم الماضية بصفة أساسية، قال: اللاعب لا يعاني من إرهاق بدني نتيجة مشاركته مع المنتخب الأولمبي لكن هناك لاعبين سبقوه في المستوى وقدموا أداءً جيداً خلال التدريبات، وعلى اللاعب أن يبذل جهداً مضاعفاً حتى يستطيع أن يكون محل اختيار.

وأشار إلى أن العطاس لاعب جيد وأنه تحدث معه في هذا الأمر ويتوقع عودة اللاعب قريباً ضمن تشكيلة الفريق.

عودة

وأكد الكرواتي كرونوسلاف مدرب بني ياس أن فريقه يستحق الفوز أمام الجزيرة، واستطاع العودة إلى المباراة مرتين، وقال: مع احترامي للخصم إلا أن فريقي يستحق الفوز، وقدم مباراة جيدة، وصنع العديد من الفرص، لكن إهدارها هو ما أزعجني، لأننا كنا قريبين من الفوز، في المقابل واجهنا خصماً كبيراً يمتلك لاعبين كباراً .

ويلعب على أرضه وبين جماهيره. وعن التعادل في 3 مباريات متتالية رغم المجهود المبذول قال: بعد نهاية المباراة دار حديث بيني وبين أحد أعضاء الجهاز الفني، وذكرت له أننا قدمنا 3 مباريات بمستوى مميز، لكنها انتهت بالتعادل، وعموماً ما يحتاجه بني ياس هو جمع النقاط في المرحلة المقبلة.

وعن الدفع بالمدافع سالم علي وهل كان ينوي الخروج بنقطة التعادل قال: قد دفعت باللاعب بصفته مدافعاً نتيجة تراجع فريقي إلى الخلف، وسالم علي سوف يعطي حلولاً بالتقدم إلى الأمام.