الظفرة وكلباء.. النقاط الغالية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى كلباء - علي الظاهري

يلتقى الظفرة وضيفه اتحاد كلباء على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان عند الخامسة و40 دقيقة مساء اليوم، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من دوري الخليج العربي، في مواجهة النقاط الغالية التي تمثل الكثير لكل فريق.

وتأتي أهمية النقاط لصاحب الأرض من واقع خسارته للجولتين الأولى والثانية ووجوده في المؤخرة من دون رصيد.

ويتحفز اليوم لتحقيق فوزه الأول في المنافسة خاصة بعد الجرعة المعنوية الكبيرة التي نالها الفريق بمستواه الجيد أمام الزعيم حامل اللقب في الجولة الماضية، فيما ارتفعت معنويات اتحاد كلباء بعد الفوز الذي حققه في الجولة الماضية على الإمارات وأصبحت شهيته مفتوحة لكسب جولة جديدة والوصول إلى 6 نقاط خاصة أن ذلك يضع الفريق في موقف جيد بالمنافسة.

مشاركة سانتوس

ويكسب الظفرة اليوم مشاركة المهاجم البرازيلي الشاب دوس سانتوس الذي انضم للفريق أخيراً بديلاً للبرتغالي المصاب هيلدر، وشارك سانتوس في 3 تدريبات قبل لقاء اليوم وقف خلالها المدرب على جاهزيته البدنية وتأكدت مشاركته في المباراة.

كما استرد الفريق جهود لاعب الوسط رودريغو الذي كان قد غاب عن مباراة العين بسبب الإصابة، فيما يتواصل غياب المدافع المتميز عبد الرحمن يوسف الذي يواصل تلقي العلاج من الإصابة.

تحقيق الانتصارات

من جانبه قال المدرب الصربي رازوفيتش إن فريقه يجب أن يعود للانتصارات سريعاً، حتى لا يتعرض للضغوط وأضاف: المستوى الذي لعبنا به أمام العين يجعلنا متفائلين بإمكانية كسب النقاط، الفريق يلعب بشكل جيد وكل اللاعبين على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل ما عندهم، لقد حان الوقت لتحقيق النتائج الإيجابية، لا يكفي أن تلعب كرة قدم جيدة فقط ولكن من المهم الفوز أيضاً.

وقال رازوفيتش إن المباراة لن تكون سهلة لأن اتحاد كلباء فريق جيد ويعتمد على قوة هجومية تتميز بالسرعة، وأضاف: رغم قوة الخصم لكن يمكننا التفوق عليه في المباراة.

مواصلة التألق

ومن جهته يتطلع فريق اتحاد كلباء إلى مواصلة التألق، والعودة بنتيجة إيجابية من معقل الظفرة، بعد أن نجح في تحقيق أول انتصار له في الجولة الماضية من الدوري أمام الإمارات بهدفين دون مقابل ليحصد 3 نقاط ثمينة، ما يجعل الفريق يدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية منتشياً بالفوز الأخير خاصة بعد الوصول إلى مرحلة جيدة من الاستقرار، بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني الذي سيخوض المباراة بتشكيلة وأسلوب مماثل للمواجهة السابقة، وفق ما صرح به في المؤتمر الصحافي أول من أمس.

ظهور جوجاك

ويشهد اللقاء الظهور الأول للمجري جوجاك الذي انضم أخيراً لصفوف الفريق والذي يعتبر من الأسماء البارزة بعد المشاركة الناجحة مع الوحدة في الموسم الماضي. وأنهى الفريق تحضيراته الأخيرة وسط حالة من التفاؤل بمشاركة جميع اللاعبين بعد اكتمال عقد الأجانب الأربعة.

وقال أحمد عامر لاعب اتحاد كلباء، إن الفوز الأخير أمام الإمارات مد الفريق بدافع معنوي قوي للاستمرار ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية، مضيفاً أن المباراة اليوم أمام الظفرة لن تكون سهلة وتعتبر مهمة. وأشار أحمد عامر إلى أن الأجانب الجدد يعتبرون إضافة قوية للفريق والجميع في أتم الجاهزية للمواجهة اليوم، مشدداً على أهمية الخروج بالنتيجة التي يتطلع إليها الجميع.

من جهة أخرى نفت إدارة شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء في بيان رسمي، جميع ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن نية الاستغناء عن اللاعب ماتي أو أي لاعب آخر في الوقت الحالي، مؤكدة مواصلة العمل من أجل استقرار الفريق.