ننتظر بطاقة التأهل إلى مونديال بولندا 2019

المصدر: دبي-العوضي النمر

ترك لقاء معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة مع لاعبي الأبيض الشاب أثراً معنويا كبيراً لدى أسرة المنتخب، نظراً لكمية التفاؤل والتحفيز التي سادت اللقاء، من منطلق أن هذا الفريق يعتبر أمل كرة الإمارات خلال السنوات المقبلة.

وطالب الرميثي اللاعبين بضرورة السعي للتأهل إلى مونديال الشباب الذي سيقام في بولندا 2019، من خلال حجز مقعد عبر بطولة آسيا التي تقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من 18 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين.

تضحية وانضباط

وجاءت كلمات معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة مؤثرة للغاية، حيث أكد على ضرورة مضاعفة الجهود والتركيز خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة في نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستقام في جاكرتا خلال أكتوبر المقبل، سعياً للمنافسة على لقب البطولة والتأهل إلى مونديال الشباب، وهذا يتطلب تضحية وانضباطاً حتى يدخل المنتخب البطولة بأفضل استعداد بدني ونفسي وفني.

شعار المنتخب

وحينما علم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي بوجود منتخب الشباب في مقر إقامتهم في اتحاد الكرة بدبي، أصر على الالتقاء بلاعبيه، بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء مجلسي الهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة القدم.

وصافح الرميثي أسرة المنتخب وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى ما يستطيعون من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة التي ستقام في بولندا، مؤكداً أن ارتداء شعار المنتخب مسؤولية وعلى كل فرد في البعثة أن يدرك معنى ارتداء هذا الشعار، مشيراً إلى أن المنافسة على اللقب والتأهل إلى كأس العالم للشباب، يجب أن يكون الهدف لأن جيلكم يمثل مستقبل الكرة الإماراتية.

دعم المواهب

وقال الرميثي إن المنظومة الرياضية في دولتنا حريصة جداً على دعم جميع الرياضيين الإماراتيين وكافة المواهب الرياضية، مشيراً إلى أن عشر سنوات مرت في آخر مرة تأهل منتخب الشباب إلى كأس العالم وتحديداً في مونديال مصر 2009.

وحان الوقت لتكرار هذا الإنجاز من جديد، وأشاد الرميثي بانضباط اللاعبين داخل المعسكرات التي نظمت خلال الفترة الماضية، داعياً إياهم بأهمية مواصلة التدريب والمحافظة على النظام الغذائي الصحيح.

والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤثر على المهمة القادمة للمنتخب والبعد عن التوتر، وحرص الرميثي بحضور رئيس الاتحاد على مصافحة اللاعبين والاطمئنان على كافة احتياجاتهم والاستماع لهم والتقاط صورة جماعية مع المنتخب.

راحة اليوم

هذا وينال المنتخب راحة من المران اليوم الجمعة، على أن يستأنف معسكره الداخلي المقام في اتحاد الكرة في دبي يوم السبت المقبل في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً.

ويسعى المدرب لودفيك باتيللي وجهازه المعاون لتعزيز العمل الفني والبدني للفريق، قبل ملاقاة نظيره العراقي في مباراتين يومي 24 و26 سبتمبر بملعب ذياب عوانة حيث تعتبر المباراتان بروفة قوية قبل المشاركة في البطولة الأسيوية.

شكر ووعد

توجه أعضاء منتخبنا للشباب بالشكر الجزيل لرئيس هيئة الرياضة، على حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لهم، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق النتائج التي تُسعد الجماهير الإماراتية وبذل أقصى جهد من أجل الوطن، وتحقيق شرف التأهل لمونديال تحت 20 سنة في وارسو.