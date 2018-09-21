الملك يستعرض عضلاته في «العوير»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ضمن مباريات الجولة الثالثة في دوري الخليج العربي، التي انطلقت أمس بثلاث مباريات، كان أبرزها لقاء الفرسان والملك، حيث خسر شباب الأهلي أمام ضيفه الشارقة أمس، 1-2 في مباراتهما على ملعب شباب الأهلي فرع العوير، ليرفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط، وتوقف رصيد شباب الأهلي عند 3 نقاط.

تقدم شباب الأهلي في الدقيقة 35، بهدف نتيجة خطأ من حارس الشارقة عادل الحوسني، وسجَّل الشارقة هدف التعادل في الدقيقة 44، عن طريق مينديز، وبمجهود فردي رائع، بدأ من نصف الملعب، ليمر لاعب الشارقة، من 7 لاعبين من شباب الأهلي، لينفرد بالحارس ماجد ناصر، ويضعها في الشباك.

وأنقذ قائم شباب الأهلي فريقه من هدف ثاني للشارقة في الدقيقة 49، بعدما أبعد رأسية مينديز، وأكمل دفاع شباب الأهلي إبعاد الكرة، قبل أن يسجل إيغور كورونادو الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 53، من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء شباب الأهلي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة شباب الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وسددها أيوفي، وأمسكها عادل الحوسني حارس الشارقة باقتدار.

وفي لقاء آخر، حقق فريق الإمارات الأول لكرة القدم فوزه الأول في المسابقة على حساب نظيره دبا الفجيرة بثلاثة أهداف لهدفين أمس على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة الثالثة للبطولة، ليضع الصقور أول 3 نقاط في رصيده، فيما بقي رصيد النواخذة صفر بعد 3 هزائم متتالية.

سجل للصقور، سعيد سالم الغافري «ق43»، وعامر عمر «ق86 من ركلة جزاء»، ووليد عمبر «ق94»، فيما سجل للنواخذة محترفه الأردني ياسين البخيت «ق82»، وأحمد إبراهيم الظنحاني «ق96».

كما شهدت المباراة الأخيرة، التي جمعت بين الجزيرة وبني ياس على استاد محمد بن زايد وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2/‏2، مزيداً من الإثارة، ليرفع فخر أبوظبي رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثاني، مقابل 3 نقاط للسماوي الذي جاء في المركز الثامن مؤقتاً.

جاء الشوط الأول متكافئاً مع أفضلية نسبية في الاستحواذ وصناعة الفرص لمصلحة صاحب الأرض، وأنهى مهاجم الجزيرة علي مبخوت جمود الشوط باستغلال خطأ من البرازيلي روبسون، سددها على مرتين ليودع في الشباك ق44، وردّ «السماوي» بتحقيق التعادل عن طريق الإسباني كوندي ق 45+1.

في الشوط الثاني، ظهر بني ياس بشكل أفضل من الجزيرة، وسعى إلى التهديف عن طريق لاعبيه أورتيغا، وكوندي، وسط تراجع من صاحب الأرض، وأخطأ سالم علـي فـي التغطيـة الدفاعية لتدخل الكرة شبـاك فريقه ق 83، والطريف أن المدافع نفسه سالـم علي سجل هدف التعادل لفريقه ق89، لتنهـي المباراة 2/‏2.