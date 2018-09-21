«تقنية الفيديو» رسّخت العدالة وعززت الأداء التحكيمي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أثنى برلمان الحكام على استخدام تقنية الفيديو، ومساعدتها للحكام في إدارة المباريات بشكل متميز، حيث ساهمت تلك التقنية الحديثة في تعديل بعض القرارات، بما يحقق مزيداً من العدالة لجميع الفرق المشاركة في مسابقة دوري الخليج العربي.

حيث شهدت الجولة الماضية تطبيق التقنية في حالتين فقط الأولى في مباراة دبا الفجيرة والوحدة، حيث تم احتساب هدف لصالح الوحدة بداية، وتم إلغاؤه بناء على تدخل حكم الفيديو بسبب عدم عبور الكرة بكاملها خط المرمى، وأما الحالة الثانية فكانت في مباراة بني ياس والوصل.

حيث احتسب حكم الساحة خطأ خارج منطقة الجزاء وطلب منه حكم الفيديو مراجعة الحالة بالفيديو وبعد المراجعة أكد الحكم قراره بأن الخطأ خارج المنطقة وليس داخلها، وأوضح أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، أن عدد الحالات التي لجأ فيها الحكام إلى تقنية الفيديو خلال مباريات الجولتين الأولى والثانية من مسابقة دوري الخليج العربي بلغ 5 حالات فقط.

تجربة تدريبية

وأضاف يعقوب: كان هنالك تجربة «تدريبية» لتطبيق تقنية الفيديو في ثلاث مباريات بدوري الرديف في مباراة شباب الأهلي دبي مع عجمان.

، حيث احتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء وبعد مراجعة الحالة من خلال الفيديو تم تغيير القرار من البطاقة الصفراء إلى الحمراء، أما في المباراة الثانية بين ناديي الفجيرة والجزيرة، احتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء، وبعد المراجعة غير الحكم قراره إلى إشهار البطاقة الحمراء بدلاً من الصفراء، فيما لم تشهد المباراة الثالثة بين ناديي الوصل وبني ياس لجوء الحكم لتقنية الفيديو.

وبعد مراجعة الحالات التحكيمية هناك رضا وارتياح عن أداء قضاة الملاعب بشكل عام خلال الجولتين الأولى والثانية من دوري الخليج العربي وجولتي مسابقة كأس الخليج العربي.

وقت مهدر

وبدوره، علق ستيف بينيت المدير الفني للحكام على استغراق اتخاذ القرار في احدى اللعبات التي تم اللجوء فيها لتقنية الفيديو إلى ثلاث دقائق ونصف الدقيقة بقوله هناك حرص نحو تقليل المدة الزمنية لمراجعة الفيديو قدر الإمكان، على الرغم من أن المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم «آيفاب» لم يحدد في قانونه مدة زمنية محددة للمراجعة.

بل منح الحكام فرصة المراجعة لاتخاذ القرار الصحيح على حساب الوقت، ولا تنسى أن قلة الكاميرات المستخدمة في عملية النقل تعرقل أحياناً خطوات اتخاذ القرارات السريعة، وقال: في السوبر تم استخدام اكثر من 25 كاميرا فكانت التغطية والمتابعة متميزة، وفي الدوري هناك 14 كاميرا، وفي دوري الرديف حاولنا استغلاله لزيادة عدد ساعات التدريب لا يوجد سوى 8 كاميرات.

مناشدة

وناشد ستيف بينيت، القنوات التلفزيونية، بالسعي لإذاعة بعض مباريات دوري الرديف لتسهيل عملية تطبيق تقنية الفيديو خلال تلك المباريات، وقال استخدمنا التقنية «اوف لاين» في الجولة الماضية من أجل التعلم والتدريب ولن يتم تطبيقها خلال تلك الجولة ونأمل أن تدعم القنوات التلفزيونية خطواتنا بإذاعة بعض المباريات تلفزيونياً.

تقدير

عن ركلات الجزاء التي أشار إليها بعض محللي الأداء التحكيمي في القنوات التلفزيونية، أوضح ستيف بينيت المدير الفني للجنة الحكام أنه، ومن خلال التحليل الفني الأسبوعي، تأكد أن ركلة النصر صحيحة، ولا توجد ركلة لعجمان ولا للعين كما أثير، كما أن هدف العين سليم تماماً.