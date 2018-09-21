الفجيرة وعجمان..لقاء التعويض

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل - عجمان- ياسر قاسم

يستقبل الفجيرة نظيره عجمان في مواجهة مرتقبة الساعة 8:15، سيكون عنوانها مصالحة الجمهور وتعويض النقاط، إلى جانب الهروب من القاع لكلا الفريقين بعد هزيمة الفجيرة أمام الجزيرة 3-2 وخسارة البرتقالي أمام شباب الأهلي 1-3 .

ولذلك سيضع كل مدرب الفوز نصب عينيه، وأكمل ذئاب الفجيرة جاهزيتهم المطلقة للمباراة بصفوف تبدو شبه مكتملة وتواجد معظم لاعبي الفريق في التدريبات باستثناء اللاعب محمد خلفان، الذي تعرض لإصابة خلال لقاء الجزيرة طرد على اثرها حارس العنكبوت علي خصيف وعاد للتدريبات الكوري لي بعد أن غاب أيضاً في المباراة الأخيرة.

تحذيرات هاشيك

حذر التشيكي إيفان هاشيك مدرب الفجيرة لاعبي فريقه من ارتكاب اية اخطاء أمام فريق عجمان اليوم، واصفاً ضيفه بأنه من الفرق المتطورة من موسم لأخر ويتوافر لديه لاعبون أجانب ومواطنون على مستوى عال وتابع حديثه قائلاً حتى هزيمته الأخيرة أمام شباب الأهلي لا تقلل من قوة الفريق الذي أضاع اكثر من فرصة محققة.

ولذلك فإن التركيز يجب أن يكون حاضراً في خطوط الفريق الثلاثة، لافتاً إلى أنه يسعى لقيادة الذئاب لتحقيق الفوز الأول في الدوري هذا الموسم، رافضاً في نفس الوقت التكهن بنتيجة المباراة النهائية ليس أمام عجمان فحسب بل ضد كافة فرق دوري الخليج العربي.

وقال ننتظر مزيداً من الدعم والسند الجماهيري خصوصاً وأن المباراة تقام على ملعب الفجيرة وعلى اللاعبين أن يكونوا في كامل تركيزهم وأتمنى أن يفوق الحضور الذهني والبدني ما نسبته مائة وخمسون بالمائة.

عودة للانتصارات

ومن جهته يأمل عجمان في العودة للانتصارات، بعد أن تعثر في الجولة الماضية في ملعبه أمام شباب الأهلي، ويتطلع الفريق «البرتقالي» لاسترداد بدايته القوية عندما فاز خارج ملعبه على النصر، محققا 3 نقاط غالية.

ولكن المهمة ليست سهلة، بل أنها من أصعب المواجهات للفريق بحسب ما وصفها المدير الفني أيمن الرمادي في المؤتمر الصحافي الخاص للمباراة، خاصة وأن المنافس يضم عناصر جيدة من اللاعبين ويحاول بدوره تحقيق أول انتصاراته في الدوري.وتشهد تشكيلة الفريق «البرتقالي» في مباراة اليوم تغييرات طفيفة عن آخر تشكيلة خاضت مباراة شباب الأهلي.

ولا يتعدى التغيير لاعباً واحداً أو لاعبين على الأكثر، وتبدو المنافسة قوية في خط الدفاع بين محمد سبيل ومحمد علي شاكر، لاختيار أحدهما ضمن العناصر الأساسية للمباراة.

تصريحات الرمادي

وأكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، أن الاستعداد جيد للمباراة برغم قصر الفترة من بعد مواجهة شباب الأهلي، مشيراً إلى أهمية العودة للنتائج الإيجابية رغم صعوبة المهمة ، وقال إن مواجهة فريق مثل الفجيرة في ملعبه تعتبر من أصعب المباريات حتى بالنسبة لبطل الدوري، وأضاف أن نهج فريقه في التعامل مع جميع المباريات لا نهاب منافساً أو نستهين به.

مشيراً إلى أن صعوبة المواجهة تكمن في ضمه مجموعة جيدة من اللاعبين، مؤكداً احترامه له، وأكد الرمادي أن نهج فريقه داخل وخارج ملعبه يعتمد على اللعب بجرأة وفي نفس الوقت يحترم جميع المنافسين. وأوضح الرمادي أن فريقه واجه منافسين من الكبار في أول جولتين «النصر وشباب الأهلي»، ويقدر ما قدمه اللاعبون في المباراتين.