الأهلي والهلال.. سوبر في أكتوبر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه اتفق مع نظيره السعودي، على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الدوري، رسمياً يوم 6 أكتوبر المقبل، وتجمع المباراة بين فريقي الأهلي المصري والهلال السعودي في العاصمة السعودية الرياض، ويخوض الفريقان المباراة على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارهما بطلي الدوري في البلدين.

ويأتي الاتفاق على هذا الموعد، كونه يتزامن مع احتفال مصر بذكرى نصر أكتوبر، وأوضح اتحاد الكرة أن العلاقة المتميزة بين مصر والسعودية، أكبر من إلغاء المباراة أو التوقف عند مواعيد قد لا تتناسب مع ارتباطات الأندية، لذا كان لابد من تجاوز هذه الأزمة.

وكان النادي الأهلي المصري اعتذر عن عدم لعب مباراة السوبر، تلافياً لتعرض لاعبيه للإجهاد بسبب ضغط المباريات، كونه يرتبط بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي.

فيما اتفق الاتحادان على إقامة مباراة السوبر المصري السعودي لأبطال الكؤوس في مصر، بين فريقي الزمالك المصري واتحاد جدة السعودي، على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.