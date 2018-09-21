النصر والعين..ممنوع الخسارة

المصدر: دبي - عدنان الغربي العين - طلحة عبدالله

تعتبر مواجهات النصر والعين واحدة من أفضل مباريات دوري الخليج العربي، وعادة ما تكون حافلة بالإثارة والأداء الجميل من الطرفين.

ولا يختلف اثنان أن مباراة الليلة لا تقبل خسارة أحد الفريقين، فالعميد قادم من خسارتين ويتطلع إلى تحسين صورته السلبية التي خرج بها من الجولتين الماضيتين، عندما خسر من عجمان والشارقة، فيما يسعى الزعيم إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه برصيد خال من الهزائم.

وتعدّ المباراة التي ستنطلق الساعة 17:30 من مساء اليوم على استاد مكتوم بن راشد بالممزر، اختباراً حقيقياً لدفاع النصر ومدى تعافيه من الأخطاء القاتلة التي ارتكبها أمام الشارقة وأدت إلى هزّ شباكه بنصف درزن من الأهداف، واختباراً للجهاز الفني حول قدرته على إخراج الفريق من الحالة النفسية الصعبة التي عانى منها بعد الخسارة التاريخية.

الظهور الأول

وتنتظر الجماهير النصراوية بشغف الظهور الأول للنجم الإسباني ألفارو نيغريدو الذي سيقود الهجوم، في الوقت الذي يواصل فريقهم افتقاد بعض العناصر المؤثرة يتقدمهم حارس المرمى أحمد شمبيه، إلى جانب عامر مبارك وخالد جلال والحسين صالح ومحمد العكبري وراشد عمر لأسباب صحية.

وشدد الصربي ايفان يوفانوفيتش على صعوبة المباراة، مؤكداً في الوقت نفسه قدرة فريقه على تجاوز عثرة الجولتين السابقتين والظهور بمستوى يليق بالنصر.

وأوضح يوفانوفيتش أن الظروف التي واجهها النصر خلال فترة التحضيرات وغياب العديد من اللاعبين الأساسيين لأسباب مختلفة حال دون تجهيز الفريق بالشكل المطلوب.

وقال في هذا الإطار: افتقدنا راشد عمر وجاسم يعقوب ومحمود خميس وخليفة مبارك لفترة طويلة بسبب مشاركتهم من المنتخبين الأولمبي والأول، إضافة إلى قائمة طويلة من الإصابات والوضعية التي واجهت حبيب الفردان ومحمد مرزوق، كل هذه الأمور أوجدت خللاً داخل الفـريق.

تحضيرات العين

ومن جهته أكمل العين تحضيراته الميدانية وبات في كامل جاهزيته لمواجهة النصر اليوم على ملعب الأخير، وعمد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، خلال المران الأخير الذي أجراه الفريق أمس على ملعبه، التأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً ومعنوياً بعد أن أخضعهم لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية المتنوعة.

قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة اليوم، والتي يخوضها الفريق بصفوف مكتملة تماماً، ويتطلع الزعيم لمتابعة مرحلة النتائج القوية وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، في إطار حملة الدفاع عن لقبه الذي حصل عليه الموسم الماضي.

تحد كبير

وأكد مدرب العين أن فريقه أمام تحد كبير اليوم في مواجهة النصر الذي يتطلع للمنافسة بقوة على لقب الدوري برغم تعثره في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة، وقال إنه لن يفكر كثيراً في وضعية الفريق المنافس بقدر تركيزه على فريقه وجاهزيته للمباراة.

وأوضح أن التحضيرات مضت على خير نسق بعد أن أجرى الفريق نحو ثلاث حصص تدريبية بعد عودة اللاعبين الدوليين وهو الأمر الذي بدا جيداً بالنسبة له، وسيعملون على إظهار أفضل ما لديهم في ملعب المباراة، من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث كاملة.

وأوضح مدرب العين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس للكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة اليوم، أن العين سيواجه النصر اليوم بشكل مختلف تماماً عن الذي كان عليه في مباراة الفريقين الماضية بكأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن اكتملت صفوف الفريق، كما أن النصر هو الآخر عزز صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الإسباني نيغريدو.

وبالتالي فالمهمة لن تكون سهلة بالنسبة للفريقين، ولكنني أثق في قدرات فريقي الذي يضم في صفوفه أفضل العناصر. وأكد زوران، أن فريقه مكتمل الصفوف من دون أية غيابات برغم أن بعض اللاعبين يشعرون بأعراض البرد.

خليفة مبارك: علينا التعلّم من الأخطاء

اعترف مدافع النصر خليفة مبارك بارتكاب خط دفاع الفريق أخطاء قاتلة في المباراة الماضية أمام الشارقة، مشدداً على ضرورة الاستفادة والتعلم منها، وقال: أصبنا بصدمة خلال الـ30 دقيقة الأولى ولكن أظهرنا ردة فعل قوية، ونجحنا في تقليل الفارق إلى هدفين وكنا قادرين على العودة في المباراة، لولا الخطأ الذي ارتكبته وتسببت من خلاله في قبول الهدف السادس، علينا أن نطوي تلك الصفحة ونفكر في المستقبل.

وأكد خليفة مبارك جاهزية العميد لمواجهة العين، وقال: نملك فريقاً جيداً ولاعبين أصحاب خبرة، ويتوجب علينا أن نخوض المباراة بشخصية النصر وأعتقد أنه في حال لعبنا بمستوانا الحقيقي سنكون الأقرب لتحقيق الفوز.

محمد أحمد: «الزعيم» جاهز لمتابعة النتائج الإيجابية

أكد مدافع العين الدولي، محمد أحمد جاهزية فريقه لمواجهة النصر اليوم، مشيراً إلى أنهم سيعملون بقوة من أجل متابعة النتائج الإيجابية في مسابقة الدوري، وهو الأمر الذي يتطلب منهم مضاعفة الجهود والتركيز.

وقال: تراجع نتائج النصر في الجولتين السابقتين من الدوري لن تخدعنا ولن تكون مقياساً حقيقياً للعميد الذي يضم في صفوفه عناصر صلبة وهو من الفرق القوية الطامحة للمنافسة على اللقب، ولكننا عازمون على تحقيق النتيجة المأمولة اليوم لإسعاد جماهيرنا وتحقيق تطلعات النادي، مع كامل احترامنا لطموحات الفريق المنافس.