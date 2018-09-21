اللجنة المنظمة لمونديال الأندية تدعو لاختبار «تحدي البطل» في ياس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وجّهت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية الإمارات 2018، لاختبار المهارات الكروية ضمن تحدي البطل في ياس مول أبوظبي خلال عطلات نهاية الأسبوع في شهر سبتمبر الجاري.

وتحظى تجربة الأنشطة التفاعلية لكأس العالم للأندية «فيفا»، لاختبار مهارات كرة القدم، بترحيب كبير من عشاق اللعبة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل رسم رمزي للاشتراك يبلغ 25 درهماً، حيث تشمل تحديات أربعة رئيسة، تشمل خطوط الهجوم والوسط والدفاع وحراسة المرمى.

ويشكّل تحدي البطل حافزاً لجميع المشتركين لإبراز تفوقهم وفنياتهم، وتسجيل معدل نقاط مرتفع، يظهر على شاشة النتائج الإلكترونية بشكل فوري، ليتم بعدها تحديد ما إذا كان المشترك في دائرة المنافسة، وفرصة الحصول على تجربة رائعة أثناء إقامة بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وبإمكان المشاركين في هذا التحدي المميز، التفوق على بعض الأرقام المسجلة باسم كوكبة من نجوم نادي العين، كمدرب الفريق زوران ماميتش، والمدافع محمد فايز، والنجم البرازيلي كايو لوكاس، حيث شاركوا مؤخراً في هذا التحدي الشيق، الذي استضافه بوادي مول في العين.