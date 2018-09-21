الوحدة والوصل..قمة الرعب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق - دبي- عز الدين جاد الله

يلتقي في الثامنة والربع من مساء اليوم، الوحدة والوصل على استاد نادي بني ياس بالشامخة الجديدة، في ختام الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

المباراة هي «قمة الرعب» ومواجهة من العيار الثقيل، وتمثل اختباراً صعباً للفريقين في الدوري هذا الموسم، بالإضافة إلى أنها مواجهة بين أقوى خط هجوم، بعد مرور جولتين من المسابقة، والمتمثل في الوحدة، الذي أحرز 10 أهداف في مرمى اتحاد كلباء (6 أهداف) ودبا الفجيرة (4 أهداف)، وأقوى خط دفاع، وهو الوصل، الذي استقبلت شباكه هدفاً وحيداً في مباراتين.

الفوز الثالث

الوحدة يسعى إلى الفوز الثالث على التوالي في الدوري، والسادس في الموسم، ومواصلة احتلاله قمة جدول الترتيب الذي يتصدره برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراتين، واستمرار انطلاقته القوية على مستوى العروض والنتائج، يعززه في تحقيق مبتغاه، امتلاكه لترسانة هجومية، متمثلة في الهداف التاريخي للعنابي وأفضل هداف أجنبي في تاريخ دورينا، سيباستيان تيغالي.

والمغربي مراد باتنا، والبرازيلي ليوناردو دي سوزا، بجانب المخضرم والمتألق في الموسم الحالي إسماعيل مطر، مايسترو وقائد الفريق، بالإضافة إلى خط وسط ودفاع قوي، وحراسة مرمى هي الأبرز، بوجود الثنائي المتوهج محمد الشامسي وراشد علي.

استمرار التفوق

كما يأمل العنابي استمرار تفوقه على الوصل في المواجهات الأخيرة، خاصة في آخر 5 مباريات جمعت بين الفريقين، حقق خلالها العنابي الفوز في 4 مباريات وخسر في واحدة، فضلاً عن تفوقه على الإمبراطور في عام 2018، بعد أن فاز «أصحاب السعادة» بكل مواجهاته أمام «الفهود» في هذا العام، باستثناء الخسارة الوحيدة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة الموسم الماضي.

وربما من الأمور التي تدعو إلى تفاؤل الوحداوية بخوض المباراة على ملعب السماوي، الشهير «بملعب النار»، بعد قرار نقل المباراة إلى بني ياس، التفوق الكاسح للوحدة على هذا الملعب، إذ لم يخسر الوحدة على ملعب بني ياس منذ 8 سنوات.

وتحديداً منذ عام 2010، في كل المباريات التي خاضها في استاد بني ياس في الدوري، والتي إما تنتهي بفوز الوحدة أو التعادل، بالإضافة إلى تتويجه مرتين بكأس السوبر على نفس الملعب على حساب الجزيرة.

نقل المباراة

من ناحيته، أكد المدير الفني لفريق الوصل الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، أن نقل المباراة إلى ملعب الشامخة ببني ياس لا يهم، كون مقاسات الملاعب واحدة، وواجه «الإمبراطور» الأسبوع الماضي بني ياس على ملعبه، وتعادل بهدف لمثله، ويعود مرة ثانية لمعلب الشامخة، بعد قرار تحويل مواجهة الوحدة إليه من مدينة زايد الرياضية.

وقال كونتيروس: «"هناك بعض الفرق ترتاح على ملاعب معينة، لكن في كل الأحوال، نحن الفريق الضيف، والأهم بالنسبة لنا أن نقدم مردوداً قوياً خلال المباراة، مثل الذي قدمناه في مباراة الاتحاد في البطولة العربية للأندية، ومباراة دبا في أولى جولات الدوري لحصد النقاط الثلاث".

وأضاف: "مواجهة الوحدة صعبة على كلا الفريقين، ومهمة في الوقت نفسه، حيث دعم «العنابي» صفوفه بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقدم أداء مميزاً، سواء في الموسم الحالي والماضي، منبهاً على أهمية أن يقدم لاعبو الوصل أداء قوياً خلال المباراة، لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وعن الجديد في إصابة رونالدو مينديز، كشف مدرب الوصل عن تعرض اللاعب لإصابة بسيطة قبل لقاء بني ياس في الجولة الماضية للدوري، وحالياً يقوم بعملية الاستشفاء للتخلص من تلك الإصابة، وسنناقش الجهاز الطبي لمعرفة آخر تطورات الإصابة، وإمكانية مشاركته في المباراة من عدمها.

شانغ رم: هدفنا الفوز في كل المباريات

شدد الكوري شانغ واو رم مدافع الوحدة على سعي الفريق للحفاظ على الأداء والمستوى القوي الذي يقدمه العنابي منذ بداية الموسم، مؤكداً أن العنابي يسعى إلى الفوز في كل مباراة يخوضها مهما كان المنافس في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الفريق على مستوى اللاعبين والجهاز الفني.

وقال إن الوحدة يسير في الطريق الصحيح والمباراة صعبة في ظل رغبة الوصل لتعويض خسارته السابقة بثلاثية في كأس الخليج العربي، إلا أن الوحدة جاهز لخوض اللقاء وبرغبة كبيرة في الفوز لمواصلة الانتصارات وصدارة الدوري، مشيراً إلى أن دفاع الوحدة يملك عناصر على أعلى مستوى حتى في حالة وجود غيابات فهناك تفاهم اللاعبين. أبوظبي - البيان الرياضي

يوسف أحمد: هدفنا نقاط «العنابي»

أكد مهاجم الوصل يوسف أحمد أن «الإمبراطور» من الأندية الكبرى في منطقة الخليج العربي ويمتلك قاعدة جماهيرية عريضة وشرف لأي لاعب الانضمام للعب ضمن صفوفه.

مشيراً إلى أن الأجواء داخل قلعة زعبيل مثالية سواء كانت في مدينة دبي أو النادي. وأضاف:«أعلم أن الجماهير تنتظر مني الكثير، وأبذل قصارى جهدي في التدريبات لأكون على قدر المسؤولية، وسأسعى لاستغلال كافة الفرص التي تتاح أمامي لإثبات ذاتي.

وعن المباراة القادمة مع فريق الوحدة، تحدث يوسف أحمد، قائلاً: مواجهة» العنابي«لن تكون سهلة، لكننا على قدر التحدي، مشيراً إلى أن»الأصفر) يخوض المباراة خارج ملعبنا، لكن كافة اللاعبين قاموا بالاستعداد جيداً خلال فترة التدريبات، ونسعى للخروج بالفوز من المباراة والعودة بالثلاث نقاط.