الظفرة يرعى التوأم الذهبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف نادي الظفرة عن رعايته الذهبية للتوأم سعود وسعيد الحوسني «11 عاماً»، لاعبي فريق تحت 12 سنة والمصنفين بأنهما الأفضل على مستوى الأكاديميات الكروية بالدولة.

وتشمل الرعاية توفير كل المستلزمات الرياضية للاعبين صغيري السن مع توفير السكن لهما بمدينة زايد في منطقة الظفرة والتكفل بمصروفات التعليم، وتستهدف خطوة إدارة النادي تشجيع صغار السن لممارسة كرة القدم تحت مظلة الأندية والاجتهاد منذ الصغر لتطوير مستوياتهم بهدف دعم المنتخبات الوطنية والارتقاء بالمستوى الكروي.

وأكد خميس المزروعي مشرف أكاديمية الظفرة، أن سعيد ومسعود لاعبان موهوبان بالفطرة، وأن ناديه سيجني ثمن الرعاية للاعبين في المستقبل، موضحاً أن هناك أحد الأندية في دبي سعى هو الآخر لرعاية التوأم، وهذا دليل على موهبتهما وأنهما يستحقان الاهتمام بعد أن لفتا الأنظار في سنهما الصغيرة.

وكان نادي الظفرة قد اتجه مؤخرا إلى فرق المراحل السنية والرديف واعتمد على سياسة البناء والنظرة المستقبلية في تعاقداته حتى على مستوى الفريق الأول.