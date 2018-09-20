يوفانوفيتش:نيغريدو جاهز لمواجهة العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله، دبي - عدنان الغربي

أكد الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر جاهزية مهاجمه الجديد الإسباني ألفارو نيغريدو للمشاركة في مباراة العين غداً لحساب الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن اللاعب شارك مع فريقه السابق بيشكتاس التركي قبل 4 أيام، وهو على أتم الاستعداد بدنياً ولكن المشكلة الوحيدة، التي تواجهه هي حرارة الطقس نظراً لعدم تعوده في اللعب في مثل هذه الأجواء.

ووصف يوفانوفيتش لاعبه الجديد بالصفقة الرابحة لفريقه نظراً لخبرته الواسعة في كرة القدم الأوروبية ومع الأندية الكبيرة التي لعب لها، موضحاً أنه يحتاج إلى الوقت فقط للتأقلم مع الفريق وأسلوب اللعب وخاصة مع الطقس، وقال: أنا واثق تماماً بأن نيغريدو سيقدم الإضافة التي نتطلع لها، هو لاعب جيد ويتمتع بسمعة طيبة في كل الفرق، التي لعب لها ونتمنى أن يوفق معنا مثلما نجح في السابق.

وكشف مدرب النصر أن نيغريدو تم قيده في كشوفات العميد بدلاً عن البرازيلي يوري ليرو الذي قال عنه إنه لاعب واعد يحتاج إلى الوقت لتطوير نفسـه.

وعبر المدرب الصربي عن تفاؤله بتحقيق فريقه ردة فعل إيجابية في مباراته أمام العين بعد الخسارة الثقيلة من الشارقة في الجولة الماضية(6-3)، وقال خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: أتوقع أن نقدم مباراة قوية ضد فريق العين البطل وسنبذل قصارى جهودنا من أجل أن نظهر بصورة مختلفة عن المباراة السابقة، وأن تكون ردة الفعل للاعبينا إيجابية.

وأضاف: نحن قادمون من خسارتين، وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لتغيير الصورة لدى جمهورنا، المهمة لن تكون سهلة ولكننا على أتم الاستعداد لتقديم مباراة جميلة.

وأكد يوفانوفيتش أن ما حصل في مباراة الشارقة خلف صدمة كبيرة له وللاعبين وأنه لن يتكرر أبداً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من الصعب تحديد أسباب الخسارة الكبيرة.

وعلى الطرف الآخر أكد الكرواتي زوران ماميش، المدير الفني لفريق نادي العين، أن المواجهة التي تجمع فريقه بالنصر لحساب الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم لن تكون سهلة للفريقين في ظل ظروف الأجواء السائدة هذه الأيام وإن كانت الأمور ستكون أسهل نوعاً ما لفريق النصر، الذي اعتاد على الرطوبة في دبي على عكس مدينة العين التي لاتوجد بها رطوبة.

وأشار المدرب الكرواتي، إلى أن العين عازم على متابعة مرحلة النتائج الجيدة في المنافسة بعد فوزه في الجولتين السابقتين، مع إدراكه أن النصر منافس شرس وقوى ولديه طموحات المنافسة على اللقب هذا الموسم برغم أنه لم يظهر بمستواه المعروف وخسر في مباراتيه السابقتين.

وقال إن العين الذي سيواجه النصر غداً في الدوري يختلف عن الذي قابله قبل عشرة أيام في كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد أن اكتملت صفوفه تماماً بعودة جميع اللاعبين الدوليين، والذين تدربوا مع الفريق خلال الفترة الأخيرة نحو أربع حصص تدريبية وهو أمر جيد بالنسبة له كونه مدرباً.

ظروف

تعليقاً على الانتقادات التي طالته بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص لاعبي العين في المنتخب، حيث ذهب البعض إلى أنه يسبق الأحداث ويضع أعذاراً مسبقة في حال خسارة فريقه، أوضح زوران مدرب الزعيم أن قاموسه لا يعرف الأعذار، وفي الموسم الماضي كان لدى فريقه ظروف إصابات وغيابات للاعبين مؤثرين أمثال عموري، وشيوتاني، وغيرهما ولكنه لم يشتك من ذلك، ونجح مع فريقه في تحقيق أفضل النتائج، وحصل على الثنائية التاريخية.