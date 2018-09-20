الرميثي يطمئن على استعدادات «الأبيض»

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

اطمأن معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس آسيا المقررة على استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقبلة في الإمارات مطلع العام المقبل، إذ اطلع على برنامج إعداد المنتخب وما تحقق منه خلال الفترة الماضية والتحضيرات للمرحلة المقبلة، رغبة في الوقوف على الاستعدادات والتجهيزات التي تمكن المنتخب من المنافسة على لقب البطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي جمع قيادة هيئة الرياضة مع اتحاد الكرة، في مقر الاتحاد بدبي، بحضور المهندس سعيد حارب نائب رئيس الهيئة، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام بالوكالة للهيئة عبد المحسن فهد الدوسري وعبد الله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة وعدد من مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد بن هزام الأمين العام.

من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري، أن الاجتماع جاء رغبة من هيئة الرياضة للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة باستضافة كأس آسيا 2019، والوقوف على استعدادات المنتخب الوطني للبطولة.

أحسن صورة

استهل الرميثي الاجتماع بالتأكيد على أهمية البطولة وضرورة خروجها في أبهى صورة، سواء على الصعيد الفني أو التنظيمي، مؤكداً دعم الهيئة الكامل للجنة المنظمة المحلية للبطولة ولاتحاد الكرة والمنتخب الوطني، مشيداً بجهود الاتحاد في إعداد كافة المنتخبات الوطنية لمختلف البطولات المقبلة.

وقدم رئيس الاتحاد مروان بن غليطة شرحاً تفصيلاً عن برنامج إعداد المنتخب للبطولة، سواء ما تم خلال الفترة الماضية، أو ما سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الاتحاد وفر كافة الإمكانات والعوامل التي تسهم في إنجاح مشاركة المنتخب في البطولة.

وقدم مروان بن غليطة الشكر إلى محمد خلفان الرميثي على جهوده في توفير كل الدعم لإنجاح هذا الحدث، وحرص الهيئة على دعم اتحاد الكرة والمنتخب من أجل الظهور المشرف في البطولة الآسيوية المقبلة، مؤكداً أهمية تضافر جهود الجميع ووقوفهم خلف المنتخب خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة حماس اللاعبين وضمان تحقيق نتائج إيجابية.

التجهيزات قائمة

من جهته قدم عارف العواني مدير البطولة، شرحاً مفصلاً عن آخر الترتيبات المتعلقة باستضافة الإمارات لهذا الحدث سواء من ناحية الفنادق التي تم اختيارها لاستقبال ضيوف البطولة في مختلف المدن التي ستستضيف المنافسات، كما قدم شرحاً عن التجهيزات الخاصة بالملاعب التي ستستضيف المباريات مثل استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، واستاد آل نهيان بنادي الوحدة، واستاد خليفة بنادي العين، واستاد هزاع بن زايد في العين، واستاد آل مكتوم في نادي النصر، واستاد راشد في نادي شباب الأهلي، واستاد نادي الشارقة، مؤكداً جاهزية الملاعب خلال أكتوبر المقبل.

وشرح العواني خطة اللجنة المنظمة المحلية بالتعاون مع اتحاد الكرة لاستقطاب الجماهير، حيث سيتم تنظيم حملات ترويجية خلال الفترة المقبلة لحث الجماهير على الحضور الكثيف والمساهمة في إنجاح الحدث، وتطرق العواني إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم البطولة واستقطاب المتطوعين، مؤكداً جاهزية الإمارات لاستضافة هذا الحدث قبل موعده الرسمي.