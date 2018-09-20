ألفارو نيغريدو يهرب من «رقم النحس»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اعتاد الإسباني ألفارو نيغريدو على ارتداء رقمه المفضل «9» في أغلب الأندية التي لعب لها مثل مانشستر سيتي واشبيليا وألميريا وبيشكتاس وحتى مع المنتخب الإسباني، لكنه فوجئ بأن البعض يتخوف منه في القلعة الزرقاء، إثر تجارب مريرة سابقة.

فالرقم الشبح، بات يمثل لغزا عند جماهير العميد، إذ جعلت منه الصدفة «بعبعاً» لمن يرتديه، إما بالابتعاد للإصابة وإما لعدم التوفيق. ويبدو ان إدارة النصر فطنت لهذا اللغز وأرادت تجنبه مبكرا، حين أقنعته بارتداء القميص 11 هروبا من النحس الذي ضرب أغلب مهاجميهم من حملة هذا الرقم، آخرهم البرازيلي يوري.

كما كان البرازيلي فاندرلي من أبرز ضحايا القميص 9، حيث قرر استبداله بالرقم 33 بعد موسم سيئ للغاية قضاه مع الفريق. وتضم قائمة لعنة الرقم المنحوس، البرازيلي ايدير لويس الذي ودع موسمه مبكرا للإصابة، والياباني تاكايوكي موريموتو والبرازيلي رودريغو كاريكا وعبد الله قاسم.