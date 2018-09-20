هاشيك: لا علم لي بمفاوضات حسن معتوق

المصدر: الفجيرة - محمد فضل , عجمان - ياسر قاسم

أكد التشيكي إيفان هاشيك مدرب الفجيرة أنه يولي مباراة البرتقالي غداً جل اهتمامه، ويسعى لقيادة الذئاب لتحقيق الفوز الأول في الدوري هذا الموسم، واصفاً ضيفه عجمان بأنه فريق متطور من موسم إلى آخر، ويقدم أفضل ما لديه، مشيراً إلى أن مواجهة الغد لن تكون سهلة على الفريقين ومن الصعب التكهن بنتيجتها.

وقال ننتظر مزيداً من الدعم والسند الجماهيري خصوصاً وأن المباراة تقام على ملعب الفجيرة، وفيما يتعلق ببعض الإصابات التي طالت كلاً من محمد خلفان والكوري لي قال هاشيك لا أستطيع أن أجزم بإمكانية مشاركة أي لاعب، والمباراة تبقى لها 48 ساعة من الآن، لكنني أتمنى أن يتواجد كافة اللاعبين خلال مباراة الجمعة، وأعتقد بأن لاعبي الفريق على درجة عالية من الجاهزية لخوض اللقاء.

وعرج هاشيك للقاء الجزيرة السابق لافتاً إلى أن فريقه لا يستحق الهزيمة، لكننا تركنا ما حدث وراء ظهورنا وحالياً بات جل تفكيرنا منصب نحو الحصول على النقاط الثلاث الأولى في المسابقة وبقليل من الجهد سنحقق الهدف المنشود، ونفى علمه بأي مفاوضات تتم حالياً مع عدد من الأجانب أبرزهم المحترف اللبناني حسن معتوق، مشيراً إلى أنه لا يتابع وسائل التواصل الاجتماعي ولذلك لا علم له بما يدور فيها.

ومن ناحيته أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، أهمية العودة للنتائج الإيجابية أمام مضيفه الفجيرة غداً الجمعة في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى صعوبة المهمة زيادة على أنها خارج ملعب عجمان.

واستبعد الرمادي وجود خلل دفاعي في فريقه نتج عنه الخسارة 1-3 من شباب الأهلي في المباراة السابقة، وقال ان النتيجة كانت لها ظروف بعيدة عن أي أخطاء دفاعية في فريقه، وتساءل الرمادي عن سبب عدم استخدام تقنية «الفيديو» في تلك المباراة لوجود أخطاء كان يمكن ضبطها إذا عاد الحكم لتقنية الإعادة، وقال ان فريقه جيد ولكن مهما كانت الوضعية لا يمكن الاطمئنان لأي مباراة ما لم يتم التعامل بجدية وتركيز عالٍ. وأكد الرمادي ان نهج فريقه داخل وخارج ملعبه يعتمد على اللعب بجرأة، وفي نفس الوقت يحترم جميع المنافسين.

انتقادات

أوضح ايمن الرمادي مدرب عجمان ان الترتيب في الجدول حالياً لا يعني شيئا، ولا يعبر عن تقييم فريق الفجيرة الذي يعتبر من الفرق الجيدة، مشيراً إلى ضرورة احترام المنافس.

كما أوضح الرمادي وجود تغيير طفيف على التشكيل الذي خاض به عجمان آخر مباراة، ومشيراً إلى جاهزية المدافع محمد علي شاكر الذي يعتبر من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا وجودهم منذ الموسم الماضي، مشيراً إلى ان جميع اللاعبين جاهزون وفي وضع بدني مميز.