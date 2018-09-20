محمد عبد الكريم في أول مهمة تقييم حكام عربية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر الحكم الدولي السابق محمد عبد الكريم عن سعادته بثقة الاتحاد العربي لكرة القدم في شخصه، باختياره مقيما للحكام الذين يديرون منافسات دوري أبطال العرب للمرة الأولى، واختياره لتقييم حكام مباراة الإياب بين فريقي الأهلي السعودي والمحرق البحريني، في كأس الأندية العربية الأبطال، التي ستقام بمدينة جدة السعودية في 24 الجاري، والتي يديرها طاقم تحكيم من تونس والسودان.

وقال محمد عبد الكريم إن تلك المهمة هي أول مهمة خارجية لي لتمثيل بلدي كمقيم للحكام في هذه المباراة، وأتمنى أن يتبعها خطوات أخرى سواء على الصعيد العربي او القاري مستقبلا، ووجه الشكر إلى عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي الحكم الدولي السابق علي حمد، على جهوده الكبيرة في خدمة الحكام والتحكيم الإماراتي.