تعديلات في قائمة منتخبنا لمعسكر أكتوبر

المصدر: دبي- العوضي النمر

تشهد قائمة الأبيض المتوقع الإعلان عنها بعد نهاية الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، تغييرات طفيفة لعدد من اللاعبين، حيث يتوقع خروج لاعبين أو ثلاثة من الذين شاركوا في معسكر إسبانيا الأخير، مع ضم إسماعيل مطر كابتن الوحدة، والذي يظهر بمستوى طيب مع فريقه خلال الجولتين الماضيتين، إضافة لكونه قائداً محنكاً المنتخب في أمس الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة، وكذلك خلفان مبارك لاعب الجزيرة الموهوب، والذي يتألق في مباريات فريقه بالدوري، وكانت الإصابة قد حالت دون انضمامه للمعسكر الماضي.

متابعة الدوري

الإيطالي زاكيروني بعد تجديد الثقة فيه من قبل لجنة المنتخبات، والتي استمعت لوجهة نظر المدرب عن حالة الفريق ولاعبيه خلال التجمعات الماضية، وبرنامج خلال الفترة المقبلة، والذي سيعتمد على تجمعين محليين في دبي وأبوظبي خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين، يتخللهما لعب مباريات ودية مع منتخبات قوية من أوروبا وأفريقيا، وسيقوم ومعاونوه بمتابعة الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، والتي ستقام اليوم وغداً، من أجل متابعة أداء لاعبي المنتخب، ومتابعة اللاعبين الذين يبرزون في مسابقة الدوري، وسيقوم زاكيروني بمشاهدة مباراة شباب الأهلي مع الشارقة من أجل الوقف على مستوى وأداء لاعبي الفريقين فيما سيقوم مساعديه بمتابعة باقي مباريات الجولة الثالثة، حتى يطمئن الجهاز على سلامة اللاعبين وجاهزيتهم الفنية والطبية.

تجمع أكتوبر

ويبدأ المنتخب تجمعه في مدينة برشلونة الإسبانية بداية من يوم 6 أكتوبر وحتى يوم 16 من الشهر نفسه، حيث سيلعب المنتخب مباراتين وديتين الأولى يوم 11 مع هندوراس، والثانية يوم 16 مع فنزويلا، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، بعد أن لعب الفريق عدداً من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، انتقدها البعض من ناحية أداء اللاعبين وضعف مستوى المنتخبات التي قابلها المنتخب، وإن كان المدرب قد أكد أن الاختيار كان متعمداً لتطبيق عدد من الأفكار التكتيكية، التي سيقوم المنتخب بتنفيذها خلال نهائيات آسيا المقبلة.

دعم ومساندة

أبدت لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي رضاها عن برنامج المنتخب في الفترة الماضية، والتأكيد على مواصلة العمل الجاد في تحضير منتخباتنا الوطنية لكل الاستحقاقات المقبلة من أجل تحقيق النتائج المطلوبة، وقيام اتحاد الكرة بتوفير كل الدعم والمساندة، وعوامل النجاح من أجل تحقيق طموحات جماهير الأبيض.