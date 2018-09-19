ماميتش: تصريحاتي الأخيرة ليست شكوى ولا لخلق أعذار مسبقة

المصدر: العين ـــ طلحة عبدالله

أكد الكرواتي زوران ماميش، المدير الفني لفريق نادي العين، تعليقا على الانتقادات التي طالته بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص لاعبي العين في المنتخب، حيث ذهب البعض إلى أنه يسبق الأحداث ويضع اعذارا مسبقة في حال خسارة فريقه، أنه لا يعرف الاعذار ولا يلجأ للشكاوى بسبب ظروف فريقه، مشيرا إلى أنه في الموسم الماضي كان لدى فريقه ظروف إصابات وغيابات للاعبين مؤثرين أمثال عموري، وشيوتاني، وغيرهما ولكنه لم يشتك من ذلك ونجح مع فريقه في تحقيق أفضل النتائج وحصل على الثنائية التاريخية.

وأوضح مدرب العين، أن فريقه عازم على متابعة مرحلة النتائج الإيجابية على غرار المباراتين السابقتين بالجولتين الأولى والثانية، وقال إن المواجهة التي تجمع فريقه بالنصر بعد غد الجمعة لحساب الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم لن تكون سهلة للفريقين في ظل ظروف الأجواء السائدة هذه الإيام وإن كانت الأمور ستكون أسهل نوعا ما لفريق النصر الذي اعتاد على الرطوبة في دبي على عكس مدينة العين التي لا توجد بها رطوبة.