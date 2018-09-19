نيغريدو..موسمان مع النصر

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

أعلن نادي النصر تعاقده رسمياً مع الإسباني الفارو نيغريدو لمدة موسمين بدلاً عن البرازيلي يوري ليريو وسيرتدي القميص رقم 11، تم توقيع العقد أمس بمقر شركة النصر لكرة القدم بحضور الدكتور حمد الفلاسي، المدير التنفيذي للشركة ووكيل اللاعب.

وانضم نيغريدو لتدريبات «العميد» أمس استعداداً للمشاركة في المباراة المقبلة أمام العين لحساب الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي بعد غد.

لعب نيغريدو للمنتخب الإسباني ودافع عن ألوان العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ريال مدريد، أشبيلية، فالنسيا ومانشستر سيتي وميدلسبروه وبيشكتاش، وأحرز 185 هدفاً خلال 446 مباراة منها 3 أهداف في 4 مباريات مع بيشكتاش بالموسم الحالي، وتُوج مع السيتي بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2014، ومع المنتخب الإسباني بكأس أوروبا عام 2012.

من ناحية أخرى تشهد تشكيلة النصر بعض التعديلات على مستوى خط الدفاع ومن المنتظر أن يدفع يوفانوفيتش بالثنائي خليفة مبارك ومحمد عايض.