«أبيض الصالات» يستعد للتصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استهل منتخب الرجال لكرة قدم الصالات تجمعاته الداخلية مساء أول من أمس، على ملعبه في صالة اتحاد الكرة بالخوانيج، ضمن تحضيراته المبكرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019، بمشاركة 15 لاعبا في التجمع الأول هم جابر محمد يوسف ومحمد عبيد وطاهر حسن وأحمد خليل من نادي النصر، وعبدالكريم جميل وحمدان الكثيري وحسن الحنطوبي من نادي الظفرة، وعبدالله الحوسني وعبدالله الخالدي من نادي دبا الحصن، وعمرالفهيم وأحمد حسين بني حماد من شباب الأهلي دبي، وفهد كيسر وحمد حسن من نادي اتحاد كلباء.

وسعود خالد من نادي خورفكان، وأحمد زعبيل من نادي البطائح، وغاب الثلاثي راشد عبيد بداعي الإصابة الخفيفة، ووائل خميس المتواجد في مكة لأداء العمرة، ومحمد عبدالله الهاشمي أيضا بداعي الإصابة، وقاد التدريبات المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي كابتن المنتخب السابق، الذي تسلم مقاليد الإدارة الفنية للأبيض خلال الفترة المقبلة.

مضاعفة الجهود

وحرص سعيد العاجل عضو اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ومشرف المنتخبات الوطنية، على حضور التجمع الأول للأبيض في ثوبه الجديد، وحث اللاعبين على مضاعفة الجهود، والتعاون مع الجهازين الفني والإداري، ونقل لهم تحيات رئيس وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي ورئيس وأعضاء اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

تجديد الثقة

ومن جانبه توجه عبدالله حسن الدرمكي مدير المنتخب، بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية على تجديد الثقة في شخصي لإدارة شؤون المنتخب، وأشكرهم على الاختيار الموفق للمدرب عبدالرؤوف عمر، كما توجه بالشكر إلى سعيد العاجل مشرف المنتخب الذي وقف على كل صغيرة وكبيرة قبيل انطلاقة الإعداد، وأشاد الدرمكي بالحضور الكبير من قبل اللاعبين.

مراعاة الظروف

أما عبدالرؤوف المرزوقي مدرب المنتخب فقد قال للاعبين: ستكون كل التجمعات في أيام الفيفا وسنراعي ظروف ومشاركة اللاعبين مع أنديتهم، وأنا كمدرب على تواصل مع جميع المدربين، وكل المطلوب منكم كلاعبين التعاون والالتزام بالحضور إلى التدريبات، حتى لو لم يستطع اللاعب المشاركة نتمنى أن يكون متواجداً مع زملائه في الملعب، أو إخطار مدير المنتخب قبل يوم على الأقل من التدريبات.