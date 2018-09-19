حميد يوسف: الحل في التأقلم مع الظروف الطبيعية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أوضح حميد يوسف مدير فريق الوصل، أن هناك شكوى مستمرة من اللاعبين بسبب أداء المباريات في الأجواء الحالية، لكن في ذات الوقت لا يوجد حل غير التأقلم مع هذه الظروف الطبيعية وأضاف مدير فريق الوصل: الشكوى بالتأكيد عامة لأن الجميع يعانون، خاصة اللاعبون الأجانب يشتكون لنا باستمرار، لذلك نلاحظ أن أداء الفرق ليس بالمستوى المطلوب، وهنالك الكثير من الأخطاء نتيجة الجهد الذي يبذله اللاعبون.

وواصل حميد يوسف: صحيح أن بداية الدوري في أجواء أفضل من المصلحة العامة، لكننا نقدر تماماً الأسباب التي دعت لانطلاقة المنافسات في نهاية أغسطس والمتمثلة في أجندة الموسم، نحن مقبلون على بطولة آسيا مما يتطلب إعداداً جيداً للمنتخب الوطني ومباريات الدوري جزء من هذا الإعداد، كما أن توقف المنافسات خلال فترة البطولة فرض البداية المبكرة، بجانب مشاركات الأندية في المنافسة الخارجية. وأكمل: أنه لابد من الصبر واجتهاد كل الفرق في الفترة الحالية، مبيناً أن الطقس سيكون جيداً في الوقت القريب، لكن مستقبلاً يمكن إعادة النظر في توقيت بداية المنافسات حسب برنامج الموسم والالتزامات الخارجية.