سييرا: الشارقة لديه لاعبون يصنعون الفارق

المصدر: دبي- إيهاب زهدي - الشارقة - عماد الدين إبراهيم

أكد التشيلي سييرا مدرب شباب الأهلي، أن الشارقة قبل مواجهة فريقه غداً، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، سجل 10 أهداف واستقبل 3 أهداف، ولديه لاعبون يصنعون الفارق، ودفاعياً منظم وهو ما يمنح المهاجمين فرصة أفضل للعب الهجومي.

وبالتالي لن تكون المواجهة سهلة، وأشار إلى أن متابعة السوشيل ميديا ووسائل الإعلام يمكن أن تصيب الشخص بالجنون، ولهذا فهو لا يفضل متابعة ما ينشر عن فريقه، ويركز على التدريبات والمباريات.

وقال سييرا: «قدمنا شيئاً إيجابياً ومستويات جيدة في المباريات التي لعبناها هذا الموسم، وجنينا ثمارها بالفوز على عجمان في المواجهة الثالثة، وهو فوز مستحق، وحققت نتائج إيجابية للفريق، خاصة أن المباراة كانت ضد فريق نتائجه إيجابية، ويملك ثقة كبيرة، وهو ما يمنح لاعبي شباب الأهلي ثقة أكبر، والمستويات الجيدة شئ جميل، ولكنها لا تعني شيئاً بدون نتائج إيجابية».

مفاوضة بلهندة

وعما تردد عن تفاوض شباب الأهلي مع المغربي بلهندة، قال سييرا: «أجهل هذا الموضوع، وإذا بدأنا النفي والتأكيد لمثل تلك الموضوعات، فلن ينتهي الأمر، ويمكن أن يصاب المرء بالجنون من متابعة وسائل الإعلام والسوشيل ميديا، ولذا يجب التركيز على فريقنا، لأنه المستقبل، وبلغتي الإسبانية لا أتابع أي شيء، و»ما فينا يكفينا«، ونركز على مباراتنا المقبلة، ونسعى لتحقيق النتائج الإيجابية».

ورد سييرا على سؤال عن موقفه من مشاركة حبيب الفردان مع شباب الأهلي، قال المدرب: «موضوع الفردان صعب الفهم، لأنه كان متفقاً مع النصر، ولا يزال موقفه غير واضح حتى الآن في اتخاذ القرار، وفي هذه الحالة أفضل عدم إبداء رأي، لمنع حدوث أي سوء فهم، ونرى في المستقبل ما الذي يمكن أن يحدث».

تغيير اللعب

أما عن تغيير اللعب والتدريبات بين أكثر من ملعب، قال سييرا: «تكلمنا في هذا الموضوع مع إدارة النادي، ومن وجهة نظري لابد من مكان خاص للتدريبات وملعب خاص للمباريات، ولكننا نعرف الظروف المتمثلة بكأس آسيا، والتي تصعب الأمور علينا، وفي الأيام المقبلة، سنتفق مع الإدارة للوصول لحل مناسب، لمواجهة صعوبات التدريب على الملاعب المختلفة.

ولكن الأفضل أنه يكون مناسباً للتدريب والمباريات، وأرى أن ند الشبا يمتلك الظروف المثالية والتجهيزات المتوفرة للتدريب، وحتى نستطيع أن نريح ملعب المباراة، ولكن ليست هناك مشكلة في التدريب في ملاعب المباريات».

تدريب واحد

بالنسبة للمفاضلة بين محمد مرزوق، ومحمد جابر الذي أجاد الدور الدفاعي أمام عجمان، قال: «لاعبو المنتخب، ومنهم مرزوق، شاركوا مع الفريق في حصة تدريبية واحدة، وبالتالي من الصعب الحكم عليهم، ولذا اتخذنا قراراً بمشاركة اللاعبين الأكثر تدريباً مع شباب الأهلي أمام عجمان، وفي نفس الوقت نعرف مدى ثقل اللاعبين الدوليين، وخلال التدريبات المقبلة، سوف نستقر على التشكيلة المناسبة».

الشارقة جاهز

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري في مؤتمره الصحافي، الذي عقد أمس في نادي الشارقة عن جاهزية فريقه لمواجهة فريق شباب الأهلي يوم غد الخميس، وأعرب العنبري عن ثقته الكاملة في لاعبي فريق الشارقة على مواصلة أدائهم الجيد وتقديم الأفضل أمام فريق متكامل وجاهز ويضم نخبة من نجوم منتخبنا الوطني.

فضلا عن نخبة مميزة من الأجانب، وهو الأمر الذي سيجعل من مواجهة الغد مهمة صعبة، لكنه عمل في الأيام الماضية رغم قصر فترة الإعداد، على تصحيح ومعالجة بعض الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق في تلك المواجهة خاصة في الجوانب الدفاعية.

مواصلة الفوز

وقال العنبري إنه ومجلس إدارة نادي الشارقة لكرة القدم، ومجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم يولون الجانب النفسي اهتماما وإكساب اللاعبين ثقافة مواصلة الفوز، لأجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الجولات الماضية.

وحول النقص الذي يمر به الفريق والغيابات بدواعي الإصابة أو الإعارة، اكد العنبري عن ثقتهم الكاملة في البدلاء على أداء المهام التي ستوكل لهم على اكمل وجه، حيث يغيب محمد الشحي للإصابة، ومحمد إبراهيم للإعارة من نادي شباب الأهلي دبي، ولن يشارك في مواجهة الغد بجانب محمد سالم الظاهري للإصابة أيضاً.