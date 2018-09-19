فواز عوانة: الجمهور على المدرجات يعاني من الأحوال الجوية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أكد فواز عوانة نجم خط وسط بني ياس، أن أي لاعب يعاني من الطقس الحار حالياً ولا يستطيع أن يقدم مستواه الحقيقي، موضحاً أن الجمهور نفسه الذي يجلس في المدرجات يعاني وأضاف متسائلاً: إذا كان المشجع يعاني فكيف باللاعب الذي يجري في الملعب 90 دقيقة، أعتقد أنه أمر شاق وفي غاية الصعوبة، لكن هذا واجب اللاعب ونحن علينا أن نكون في الملعب عندما يطلب منا ذلك. وأكد نجم خط وسط بني ياس، أن الرطوبة العالية سبب في عدم ارتفاع مستوى مباريات الدوري، متوقعاً أن يكون الأداء أفضل خلال الجولات المقبلة بعد أن تتحسن الأجواء ويدخل جميع لاعبي الفرق فورمة المباريات التنافسية.

وأضاف: مع تقدم جولات الدوري الطقس يكون أفضل وبالتالي نتوقع أن تتألق الفرق وتكون هنالك منافسة قوية تساهم في الارتقاء بمستوى الكرة الإماراتية، حاليا أيضا هنالك اجتهاد ومستويات جيدة ومجهود مقدر من كل الفرق لكن مع تقدم الجولات وارتفاع معدل اللياقة فإن الجمهور سيشاهد مستويات أفضل بكثير.

وأثنى نجم خط وسط بني ياس، على الجمهور الذي يحرص على الحضور إلى المدرجات، ذاكراً أنه جمهور وفي ولايهتم بالمعاناة من أجل الوقوف مع اللاعبين وأضاف: شخصياً أشكر جمهور بني ياس الذي ظل يحضر ويشجع، ويتحمل حرارة الطقس من أجل ناديه في أفضل صور الولاء والحب.