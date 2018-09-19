القادري: غيابات «الإمارات» حيرتني

المصدر: دبي- علي شدهان - الفجيرة - محمد فضل

أبدى التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، قلقه الشديد من مسلسل الغيابات المتعددة والمؤثرة، التي يتعرّض لها فريقه الأخضر منذ انطلاقة بطولات الموسم الجديد، بقوله: «غيابات فريق الإمارات حيرتني فعلاً، ما إن يتعافى لنا لاعب أو أكثر حتى يُصاب لنا آخر أو آخرون، ولن تكون مباراتنا غداً أمام ضيفنا دبا الفجيرة ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، استثناءً، حيث يغيب عن فريقنا أكثر من 5 لاعبين يمثلون أعمدة رئيسية في التشكيلة الأساسية لفريقنا».

وأضاف القادري قائلاً: فريقنا في مباراة الغد أمام دبا الفجيرة، سوف يفتقد إلى خدمات لاعبين مهمين، أبرزهم، الأسترالي بيرني، والإيفواري بكاري كونيه، ووليد عمبر وخالد خميس وسلطان حسين، والفرنسي دياباتي المحترف الرابع الجديد في صفوف الصقور لعدم الجاهزية، مع آمال بإمكانية مشاركة البعض من هؤلاء اللاعبين الستة وفقاً لرؤية الجهاز الطبي قبل المباراة، ولكن وبصورة عامة، الغيابات المتكررة والمؤثرة جداً في فريقنا، باتت تحيرني وتقلقني جداً.

ومن جهته، وصف البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة مواجهة الإمارات، بأنها من المباريات فئة الست نقاط خصوصاً أنها تجمعهم بالفريق الذي ينافسهم بشكل مباشر على حجز بطاقة البقاء في دوري الأضواء والشهرة، وقال مدرب النواخذة خلال المؤتمر التقديمي للمباراة، أتوقع مواجهة صعبة على الفريقين، داعياً لاعبي فريقه إلى ضرورة التركيز العالي للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الصقور، مع ضرورة تقديم الأداء المنتظر من قبل أنصار الفريق.