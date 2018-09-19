الاتحاد يحيل عدداً من لاعبي المنتخبات للانضباط

المصدر: دبي- العوضي النمر

أحال اتحاد الكرة عدداً من لاعبي المنتخبات الوطنية لقطاع المراحل السنية إلى لجنة الانضباط، من أجل توقيع العقوبات المناسبة عليهم وفق اللوائح والنظم، بعد ارتكابهم بعض المخالفات خلال تواجدهم مع المنتخبات الوطنية في الفترة الماضية. كما أقرت اللجنة استمرار المدير الفني زاكيروني على رأس الجهاز الفني للمنتخب في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مطوّل للجنة المنتخبات برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، مساء أمس، بحضور ومشاركة الأجهزة الفنية للمنتخبات الثلاثة الأول والأولمبي والشباب، وصرّح محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة عقب الاجتماع، أن اللجنة استمعت إلى تقرير الجهاز الفني والإداري من خلال التجمعات الأخيرة في النمسا وإسبانيا، ومتطلبات المعسكر المقبل في أكتوبر، والذي سيقام في مدينة برشلونة، كما اطلعت اللجنة على كل التفاصيل الإدارية والمباريات التي سيلعبها في إسبانيا أمام هندوراس وفنزويلا.

معسكرات المنتخب

وأكد الأمين العام لاتحاد الكرة، التزام اللجنة بإقامة معسكرات المنتخب الأول في أيام الفيفا فقط، ولن يتم تجاوز الفترة بأسبوعين، وقال: «سنراعي ظروف الأندية والأولوية لمسابقة دوري الخليج العربي، نحن نعتبر مشاركة اللاعبين في المسابقة محطة مهمة من أجل تجهيزهم للمستوى الدولي». وأضاف، عرضنا على المدرب أسماء 6 منتخبات لاختيار اثنين منهم للعب خلال نوفمبر المقبل.

وقال بن هزام: إن الحضور اتفقوا على أن تصريحات المدرب زوران بشأن معسكر المنتخب لم تكن دقيقة، وإن كل اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب يؤدون مهمة وطنية، ونحن نؤكد أن مشاركة اللاعب الإماراتي في المنتخب واجب وطني، ومن يشارك ويحمل شعار المنتخب شرف للاعب، والكل فخور بتمثيل الدولة على كل المستويات، ونؤكد أن تجهيزات المنتخب من خلال المعسكر والاحتياجات ومقر الإقامة والملاعب والبرنامج التدريبي على أعلى مستوى.

اختيار التشكيلة

وقال بن هزام: المدرب هو المسؤول عن اختيار التشكيلة، ومسألة عدد دقائق اللعب بالنسبة إلى اللاعبين خيار فني للجهاز الفني، وهنا لابد من الإشادة بالدعم الكبير للأندية، ونشكر العين الذي يرفد المنتخب بعدد كبير من اللاعبين الأساسيين، ولا يوجد أي تقصير من العين أو من أي نادٍ في الدولة. وقال الأمين العام: نحن في الاتحاد نرحب بالانتقاد البنّاء وليس الهدّام، الآن يجب أن نتكاتف إعلاماً وجمهوراً وأندية وفنيين وإداريين؛ نتكاتف من أجل نجاح منتخب الإمارات في نهائيات آسيا.

المنتخب الأولمبي

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة: إن الاجتماع ناقش تقريراً عن المنتخب الأولمبي، وشمل المشاركة في الألعاب الآسيوية والحصول على البرونزية، وأشادت اللجنة بالعمل الفني والإداري، وتقرر مواصلة العمل ووضع البرنامج المناسب للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، وسيتم اختيار عناصر المنتخب التي شاركت في الآسياد مواليد 97.

وتم التأكيد على دعم منتخب الشباب للمشاركة في نهائيات آسيا تحت 19 سنة، حيث تسير الاستعدادات وفق المطلوب وسط إشادة المدرب بأداء اللاعبين في المباريات الودية في التجمعات الأخيرة، والدورة الودية التي أقيمت في بانكوك والتي حل بها ثانياً، وقال بن هزام: إن ثقتنا كبيرة بالجهاز الفني والإداري، وسيلعب المنتخب مباراتين مع مصر ودياً خلال التجمع الحالي.