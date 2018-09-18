اجتماع تنسيقي لمدربي الناشئين بنادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

في ظل الاستراتيجية والخطة السنوية للموسم الجديد التي وضعتها إدارة شركة كرة القدم بنادي الإمارات، برئاسة محمد إسماعيل العوضي وتم عرضها على مجلس إدارة الشركة الرامية إلى الاهتمام بالمراحل السنية ودفع عجلتها إلى الأمام لتحقيق الطموحات والأهداف المرجوة، عقد رئيس مجلس إدارة الشركة اجتماعاً مع مديري الأجهزة الفنية والأطقم المعاونة بحضور أنور عبد الله الدربي عضو مجلس الإدارة مشرف عام المراحل السنية، وعمر صالح الزعابي عضو مجلس الإدارة.

وأحمد علي البادي نائب مشرف عام المراحل السنية، ومازن سوقار سكرتير عام المراحل السنية، تم خلاله اعتماد الخطة العامة ومناقشة مسيرة الفرق في انطلاقة مسابقات الموسم والاستعداد الأمثل لخوض المنافسات، وتهيئة الأجواء بشكل ملائم يسهم في عملية التكوين وتطوير مهارات لاعبي المراحل، الذين يمثلون النواة الحقيقية للصقور في المستقبل القريب، وهي القاعدة التي تؤمل عليها إدارة شركة القدم تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد العوضي أن المراحل السنية هي العمود الفقري للصقور وتمثل المستقبل للفريق الأول الذي يوليه مجلس الإدارة الأهمية القصوى، حيث تضع الإدارة سياسة واضحة في العمل للنهوض بالمراحل السنية.

من جانبه أكد أنور الدربي عضو مجلس الإدارة مشرف المراحل أهمية العمل خلال المرحلة القادمة وتقدم بالشكر لإدارة النادي على توفير المتطلبات واعتماد التوصيات التي من شأنها الارتقاء بالعمل وتهيئة الأجواء الإيجابية لجميع الأجهزة الفنية والإدارية.