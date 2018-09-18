أندية «الأولى» تواصل استعداداتها لاستحقاقات الموسم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تواصل فرق دوري الدرجة الأولى تجاربها الودية تأهباً لاستحقاقات الموسم الكروي الحالي 2018 ـ 2019، حيث حقق فريق خورفكان فوزاً معنوياً على التعاون بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب عبد الله سالم في الدقيقة 48 من عمر اللقاء الودي الذي جرت أحداثه بالملعب الرئيسي بنادي خورفكان في الساحل الشرقي، وكان مدرب خورفكان الصربي ميلو دراغ قد منح فرصة المشاركة لعدد كبير من اللاعبين بغية الوقوف على إمكاناتهم، حيث دفع بستة لاعبين دفعة واحدة في الشوط الثاني، ليمنحوا الفريق جرعة معنوية كبيرة، وفي المقابل أجرى مدرب التعاون، أيضاً عدة تغييرات من أجل تغيير النتيجة لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز خورفكان بهدف نظيف.

على جانب آخر، انتهت مباراة مصفوت وضيفه دبا الحصن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بكر الضيوف بهدف السبق في النصف الأول من المباراة وعدل لمصفوت المحترف الفرنسي فاتري ساخي النتيجة في الشوط الثاني، وهذا هو التعادل الثاني على التوالي لمصفوت، بعد التعادل بنفس النتيجة قبل أسبوع أمام العروبة، وهو اللقاء الذي أكد جاهزية اللاعب الفرنسي فاتري لمباريات فريقه خلال الموسم الحالي بعد أن تم التجديد معه لموسم ثانٍ على التوالي من قبل إدارة النادي.

وفي السياق ذاته، ما زال فريقا مسافي وحتا مستمرين في معسكرهما الخارجي في جمهورية مصر العربية، فيما يتواجد فريق الحمرية بمعسكره في ألمانيا بقيادة المدرب الوطني سليمان البلوشي.