إطلاق «أكاديمية نادي الضباط لكرة القدم» السبت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يطلق فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي، السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، «أكاديمية نادي الضباط لكرة القدم»، والتي تقدم برنامجاً تدريبياً فريداً تم تصميمه لتطوير أهم مهارات اللاعبين مثل السرعة وخفة الحركة المراوغة، كما يشمل البرنامج التدريبي، تمارين مختلفة فيما يخص اللياقة البدنية والمرونة والتكوين، وكل ما من شأنه تعزيز مستوى مهارة اللاعب. ويتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف مدربين دوليين من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا ورومانيا والمغرب والبرازيل وإسبانيا.

من جانبها، جهزت إدارة الأكاديمية ملاعب التدريبات على أعلى طراز، حيث يحظى اللاعبون بفرصة التدريب على ملعب العشب الطبيعي وفق مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمعايير الوطنية، بالإضافة إلى الملعب الصناعي الداخلي الذي صمم أيضاً وفق مواصفات «فيفا».

وأوضحت تينا بافالوفا مديرة إدارة الترفيه بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة، أن جميع الإدارات والمدربين في أكاديمية نادي الضباط متحمسون لإطلاق وتدشين مشوار أكاديمية كرة القدم، وفق برامج صممت لتطوير المهارات على أعلى مستوى تقني، وأضافت: حددت إدارة الأكاديمية رسوم البرنامج بـ 700 درهم في الشهر، إضافة إلى رسوم تسجيل 300 درهم.

وتشمل رسوم التسجيل مجموعة كاملة من الزي الرسمي وحقيبة التدريب وزجاجة مياه تحمل علامة تجارية. ومن المقرر إجراء التدريبات أيام الخميس والسبت أسبوعياً من الساعة 6 إلى 9 مساءً.