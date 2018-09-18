الوحدة يستعيد الغافري والكمالي جاهز للوصل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، جهود لاعب خط الوسط سلطان الغافري في مواجهة الوصل المقررة الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

وغاب الغافري عن مباراة دبا الفجيرة والوحدة في الجولة الثانية التي انتهت لمصلحة العنابي بأربعة أهداف مقابل هدف للإيقاف، نتيجة الطرد في مباراة اتحاد كلباء في الجولة الأولى من المسابقة بعد حصوله على إنذارين، وتمثل عودة سلطان الغافري مزيداً من القوة لخط وسط «أصحاب السعادة» في المواجهة المرتقبة التي تعد واحدة من قمم الجولة الثالثة.

صدارة

ويتربع الوحدة على صدارة دوري الخليج العربي برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين وبنتائج عريضة على اتحاد كلباء 6-2 ودبا الفجيرة 4-1 وبالتساوي مع ثلاثة فرق هي الشارقة والعين والجزيرة التي تملك نفس الرصيد من النقاط، إذ يطمح الوحدة إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز السادس له على التوالي منذ بداية الموسم في ظل الحالة الفنية العالية التي يتمتع بها الفريق، حيث بدأت انتصارات العنابي بالتتويج بكأس السوبر بعد الفوز على العين باستاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وتوالت الانتصارات بالفوز على اتحاد كلباء ودبا الفجيرة في الدوري، وشباب الأهلي والوصل في كأس الخليج العربي.

تدريبات

واستأنف الوحدة تدريباته أمس على ملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، بعدما منح الجهاز الفني بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب اللاعبين راحة لمدة يوم واحد، أول من أمس، إذ تبدو صفوف الفريق مكتملة خاصة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للمدافع حمدان الكمالي تعرضه لإصابة طفيفة بالتواء في كاحل القدم ولكنها ليست بالإصابة الخطيرة، وسيكون جاهزاً لمباراة الوصل بحسب الجهاز الطبي للفريق.

يذكر أن، المباراة كان من المفترض إقامتها على ملعب «أصحاب السعادة» باستاد آل نهيان بعد انتهاء أعمال الصيانة والتجديد في الملعب كأول مباراة يعود إليها الفريق بعد أن خاض مبارياته منذ الدور الثاني الموسم الماضي على استاد مدينة زايد الرياضية إلا أن عدم اكتمال بعض أعمال توصيلات الكهرباء، أجل عودة الفريق للملعب، إذ من المنتظر أن يستضيف أول مباراة عندما يلتقي الوحدة ودبا الفجيرة في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي يوم 14 أكتوبر المقبل.