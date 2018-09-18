أحمد سعيد: طموحات الجزيرة بناء جيل ينافس على البطولات

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أكد أحمد سعيد المشرف الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة أن طموحات «فخر أبوظبي» بناء جيل ينافس على البطولات مشيرا إلى أن بناء الفريق القوي يحتاج إلى سنوات عدة، وليس عاما واحدا، وقال: لدينا ثقة في رجال «فخر أبوظبي» على تحقيق الطموحات، وتحدي الظروف الصعبة، خصوصاً أن نادينا عريق يتعدى تاريخه 40 عاما، ولديه قاعدة جماهيرية قوية ويحظى بدعم كبير.

وتابع: الأجيال القادمة سوف تفتخر بإنجازات وبطولات حققها رجال أوفياء، ستكون حافزاً قوياً لتحقيق المزيد من البطولات، والنادي يضع نصب عينه الاعتماد على الأكاديمية بشكل موسع وتماشياً مع دورها المهم في رفد الفريق الأول والمنتخبات بالمواهب، ومن ثم ستكون أولى الأولويات المنافسة على دوري أبطال آسيا، الذي تعود مشاركاتنا فيه إلى 14 عاما.

وأشار أحمد سعيد إلى أن فريق الكرة يواصل استعداداته لمباراة بني ياس في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي وفق البرنامج التدريبي الموضوع من الجهاز الفني، وفي ضوء دراسة المنافس، ومؤكداً أن الجزيرة يتعامل بنظام القطعة، من حيث خوض كل مباراة على حدة، وأنه لا يوجد فريق كبير وآخر صغير، فالكل يتطلع إلى حصد النتائج الإيجابية، ويجب أن نكون حذرين في جميع المباريات.

ويؤدي فريق الجزيرة تدريبه الرئيس اليوم على ملعبه الفرعي بقصر الإمارات استعداداً لاستضافة بني ياس، وعمل المدير الفني للجزيرة كايزر على تصحيح بعض النقاط السلبية خصوصاً في الشق الدفاعي، وحقق «فخر أبوظبي» العلامة الكاملة في الجولتين الماضيتين للدوري، بالفوز على شباب الأهلي، والفجيرة.