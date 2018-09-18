«الأبيض الشاب» يُدشن معسكره الداخلي بـ25 لاعباً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشن منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة أمس معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا للفترة من 18 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2018 بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً.

وعلى ملعب ذياب عوانة بالخوانيج، أدى الأبيض الشاب أولى حصصه التدريبية تحت إشراف المدرب لودفيك باتيللي وجهازه المعاون، حيث شملت على تدريبات اللياقة البدنية وبعض الجمل التكتيكية والفنية للوقوف على جاهزية اللاعبين بعد مشاركتهم في بطولة تايلاند الدولية الودية.

وسيخوض الأبيض الشاب في معسكره الحالي الذي سيستمر حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي يومي 24 و26 سبتمبر بملعب ذياب عوانة.

ختام

وكان الأبيض الشاب اختتم وبنجاح مشاركته في البطولة الدولية الودية والتي أقيمت في بانكوك للفترة من 3 إلى 11 سبتمبر، وحقق فيها المركز الثاني بعد المنتخب الأردني الذي تمكن من إحراز لقب البطولة التي شهدت مشاركة أربعة منتخبات هي تايلاند والصين إلى جانب منتخبنا الوطني والمنتخب الأردني ولعبت بنظام الدوري من دور واحد.

وقدم لاعبونا عروضاً جيدة ومستوى فنياً وبدنياً متقدماً، حيث تمكن الأبيض الشاب من تحقيق انتصارين الأول على المنتخب الصيني والمنتخب التايلاندي، وخسارة من الأردن.

برنامج

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن البرنامج المعد للمنتخب من قبل الجهاز الفني والمعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة لتوفير أفضل أجواء التحضير والإعداد قبل المشاركة في النهائيات.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعباً هم: سهيل المطوع، عبد الرحمن صالح، علي صالح، فارس خليل، يوسف علي(الوصل)، طحنون الزعابي، فهد الحمادي، منصور الحربي (الوحدة)، خالد البلوشي، سعود المهري، سعيد العامري (العين)، أحمد عبد الله، رائد رضا، عمر أحمد، عيد خميس، عبد الله النقبي، (شباب الأهلي دبي)، سعيد الكعبي، سلطان سعيد (الشارقة)، راشد سالم، عمر سعيد (حتا)، أحمد فوزي، سالم خيري (الجزيرة)، يعقوب يوسف (الإمارات)، ماجد راشد، فهد باروت (اتحاد كلباء).